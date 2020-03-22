Mulan ile aramızda kadınsal bir bağlantı vardı

◊ Filmi yaparken öncelikle Çinli ve Amerikalı izleyicileri düşündüğünüzü varsayıyorum. Çin tarafıyla başlayalım. Hikayenin otantik kalması adına yaptığınız ya da yapmadığınız şeyler oldu mu?

Niki Caro: Kariyerim boyunca, “Whale Rider” ile başlayarak hep kendi kültürümün dışında filmler yaptım. Her ne yaparsam yapayım özgün olmaya çalıştım. Bu bakış açısıyla işin daha da evrenselleştiğini fark ettim. “Mulan” için yaptığım ilk şey de Çin’e gitmek oldu. Kültürü, ülkeyi ve yaşam şekillerini deneyimlemek istedim. Prodüksiyona başladıktan sonra ise kültürü daha derinlemesine araştırarak mümkün olduğunca özgün ve spesifik olmaya çalıştık.

Liu Yifei: Benim kendi sürecimde, sonucu düşünmek yok. Film yapmaya olan tutkum hâlâ çok saf galiba. Kendimi karaktere verip sadece karakterde kaybolmak istiyorum. Sonuca gelirsem; eğer iyi filmse, hikaye iyi yapılandırılmışsa, karakterler ve hikaye ikna ediciyse izleyicisini bir şekilde bulacaktır diye düşünüyorum.

Sette büyük bir orduyu yönetiyoruz

◊ Christina Aguilera, kariyerini başlatan şarkı “Reflection” ile filmde yer alıyor...

Niki Caro: Evet! Müthiş bir şey değil mi! “Reflection” dediğiniz gibi onu yıldız yapan, kariyerini başlatan şarkıydı. Film için tekrar söylemek istedi. Açıkçası onun bu isteği beni ve filmi onurlandırdı.

◊ Filmi yeniden çekmek sizin için neden bu kadar önemliydi?

Liu Yifei: Benim için müthiş bir fırsattı Disney için çalışmak. Açıkçası Disney’in bir klasiğini yeniden çekmek bana doğru yolda olduğumu gösteriyor. Hayal gücümü açıyor. Her zaman söylediğim bir şey var: “Kendine asla limit koyma!” Bazı insanlar klasik oyuncu öğüdü diye düşünebilir. Ama ben sadece söyleyip yapmayanlardan değilim. Bu film de zaten bunu kanıtlıyor. İşimi seviyorum, her anından zevk alıp bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Mulan da öyle değil mi? Vazgeçmiyor. İç dünyasını dinlemekten korkmuyor. Gerçekten ne yapmak istediğini keşfetme cesareti var. Yaptığı seçimler de zaten o yönde. Seçimleriyle kendinin en iyi versiyonunu göstermek istiyor.

Niki Caro: Benim için yüzlerce yıllık bir hikayeyi anlatmak ayrıcalıktı. Babasının hayatını kurtarmak için savaşa giden, kendini erkek olarak gösteren, kimliğini gizleyen genç bir kadının gerçek yolculuğunu 2020 yılında anlattık.

Kadın bir yönetmen olarak da bu hikayeyi anlatmak benim için çok önemliydi. Mulan ile aramda kadınsal bir bağlantı vardı. Filmlerimi erkek yönetmenlerin yönettiği gibi yönetmiyorum. Kendimi onların kullandığı metotların arkasına saklamıyorum. Kadın gibi yönetiyorum. Filmde bir diyalog var “Bir kadının orduyu yönetmesi imkansız.” Filmdeki en sevdiğim cümle bu.

◊ Neden?

Niki Caro: Çünkü bana da uyuyor. Kadın olarak bu işi yapamazsın denilen tüm kadınlara da uyuyor. Şahsen ben de sette büyük bir orduyu yönetiyorum. Hele bu filmde kadın liderliğinde bir hikayeyi anlatıyorum. Beni çok duygulandıran, tatmin eden ve gurur duyduğum bir iş oldu. Çünkü yapamazsın önyargılarına karşı çıkan bir kadın hikayesini başka bir kadın gözüyle anlattık.

Başrolü Çin’in köylerinde aradık

◊ Niki kaç aktris arasından seçtiniz Yifei’yi?

Niki Caro: Binlerce kişi içerisinden bulduk. Çin’de neredeyse köylere kadar gittik.

◊ Neden gittiniz?

Niki Caro: Kadın romantizmi... Aklımda hep küçük bir köyde oyunculuk yapan birinin Mulan olacağı yönünde romantik bir fikir vardı. Bulup keşfedecektim...

◊ Fiziksel eğitimlerden Stanislavski sistemine... Sanatı deneyimlemenin çok farklı iki yönü. Sanatın nasıl farklı şekillere bürünebileceğinin bir örneği aslında..

Liu Yifei: Evet. Her yeni deneyim yeni sürprizler demek. Rol için hazırlanmak, ertesi gün işe gitmek için istek yaratıyor. Çünkü okuduklarımı yaratmak istiyorum. İşime olan tutkum ya da karaktere olan sevgim tüm süreci yaşamam için güç veriyor. İçten gelen bir güç ve istek de diyebiliriz.

Uykusuz bir şekilde oyuncu seçmelerine katıldım

◊ Kariyerinizin gelişiminde sizi neler etkiledi?

Niki Caro: Çocukken, gençliğe ilk adım attığım yıllarda film yapmak istedim. Ama memleketim Yeni Zelanda’da bana örnek teşkil edecek hiç kimse yoktu. Jane Campion’la tanışana kadar... Champion sadece olmak istediğim kişi olmakla kalmayıp aynı zamanda dünyaya aynı benim gibi bakıyordu. O yüzden onun hâlâ en vefalı ve sadık hayranıyım.

Liu Yifei: Listemin en başında modern oyunculuk tekniklerini geliştiren Konstantin Stanislavski geliyor. Tüm oyuncular, Staniskavski’ye teşekkür borçlu.

◊ Mulan’ın oyuncu seçme süreci çok konuşuldu. Hikayeyi en yetkili isimden dinleyebilir miyiz?

Niki Caro: Yifei bu konuda mütevazı davranacak. Ona neler yaptığımı anlatabilir miyim?Tabii ki...

Niki Caro: Onu bulabilmek için bir yıl boyunca tüm dünyayı aradık. Bulamadık. Tüm Çin’i aradık bulamadık... Çok güzel oyuncular buldum ama Mulan’ı bulamadım. Bulduklarımda da Mulan’ı göremedim. Araştırmalarımıza sil baştan yeniden başladık. Yifei’yi bulduk. Pekin’den Los Angeles’a gelmesini istedim. 14 saat uçarak gecenin bir yarısı Los Angeles’a geldi. Ertesi gün öğlen 2’de oyuncu seçmeleri vardı. Ama stüdyonun başkanı onunla tanışmak için daha önce gelmesini istedi. Hiç uyumadan yanımızdaydı. Sonrasında 2 saat İngilizce için başka bir oyuncu seçmelerine katıldı. Hiç uyumadan Disney’in başkanı ile tanışmış ve hemen 2 saat süren oyuncu seçmelerine katılmış birinden bahsediyorum.

◊ İki saat boyunca ne yaptırdınız?

Niki Caro: Her biri 5’er sayfadan oluşan 5 ayrı sahne verdik. Görmen lazımdı, nasıl bir şevk ve istekle seçmelerini tamamladı. Çok etkilendim. Dramatikti, korkusuzdu, içinde sakinlikle karışık vahşi bir istek vardı. Özel eğitmen ile spor salonuna yolladık. Fiziksel limitlerini test etmek için özel olarak hazırlanan 90 dakikalık programı tamamladı. Aradığım savaşçı gerçekten o muydu, emin olmak istedim. Bütün bu süreci 14 saatlik uçuştan sonra uykusuz gecenin ardından tamamladı. Bir kere bile mola almak istemedi, yapmasını istediğimiz her şeyi yaptı ve Mulan oldu.

Liu Yifei: Yine ego patlaması yaşıyorum. (Gülüyor) Bu büyüklükte bir Disney filminde oynamayı rüyamda görsem inanmazdım. Sinirli miydim? Tabii ki sinirliydim, heyecandan titriyordum. Kendime sordum, ne yapmak istiyordum? Neden Los Angeles’a gitmeyi kabul ettim? Bu rolü istiyordum. Uçuş süresince düşündüm. Sonuç ne olursa olsun bu deneyimi yaşamak istiyordum. Fiziksel güç testi beni en çok şaşırttı. Her yaptığımı kameraya çektiler. Kendimi zorladım. Bu arada minik bir not, ne zaman spor hocamla çalışma yapsam bir şeyler yazıyordu. Ne yazdığını söylemedi. Oldukça şaşırdığım bir şeydi.

VİZYON TARİHİ ERTELENDİ

Vizyon tarihi ertelenen Disney’in ikonik çizgi filmi Mulan’ın konuşu şöyle: “Kadınların yalnızca kocasını mutlu edip çocuk doğurmak için var olduğunun düşünüldüğü bir çağda Mulan, kendisinden beklenenlerden memnun değildir. Çin İmparatoru, her bir ailenin bir erkeğinin, ülkeyi Kuzey istilacılarına karşı korumak için İmparatorluk Ordusu’nda görev yapması gerektiğine dair bir karar verir. Onurlu bir savaşçının en büyük kızı olan Hua Mulan, hasta olan babasının yerine erkek kılığına girerek savaşa katılır. Savaştaki yetenekleriyle ön plana çıkan genç kadın, bu süreçte komutanına da âşık olur.”