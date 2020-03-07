Mükemmel (GÜLŞEN)

Her kombinine, o kombinleri taşırken büründüğü farklı karakterlere bayılıyorum.

Üzerindeki Awake Mode gömleğinin cool’luğu, o pantolonunun mükemmelliği...

Tarz olarak stilini hayranlıkla takip ettiğim yurtdışındaki isimlerden farksız. Hatta bazen onlardan çok daha iyi.

Gülşen hep giyinsin, ben de vizyonuna hayranlıkla bakmaya devam edeyim.

Bu stilde kadınlara daha çok ihtiyacımız var çünkü.



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