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Gardırop Cadısı
Haber Giriş: 07.03.2020 - 10:26,Son Güncelleme:/

Mükemmel (GÜLŞEN)

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Mükemmel (GÜLŞEN)
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Gülşen kesinlikle en güzel giyinen kadınlardan.

Her kombinine, o kombinleri taşırken büründüğü farklı karakterlere bayılıyorum.
Üzerindeki Awake Mode gömleğinin cool’luğu, o pantolonunun mükemmelliği...
Tarz olarak stilini hayranlıkla takip ettiğim yurtdışındaki isimlerden farksız. Hatta bazen onlardan çok daha iyi.
Gülşen hep giyinsin, ben de vizyonuna hayranlıkla bakmaya devam edeyim.
Bu stilde kadınlara daha çok ihtiyacımız var çünkü.

Mükemmel (GÜLŞEN)

 

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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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