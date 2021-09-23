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Müjgan Ferhan Şensoy babası Ferhan Şensoy'u andı

#Müjgan Ferhan Şensoy#Ferhan Şensoy#Derya Şensoy
Müjgan Ferhan Şensoy babası Ferhan Şensoyu andı

Müjgan Ferhan Şensoy, 31 Ağustos'ta hayatını kaybeden babası Ferhan Şensoy'u sosyal medyada andı. Usta sanatçının vefatından bir hafta sonra anne olan Şensoy, kardeşi Derya ve babasıyla çekilen fotoğrafını duygusal bir notla yayınladı.

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İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, 31 Ağustos'ta kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle hayata veda etmişti. 70 yaşında vefat eden usta sanatçı sevenlerini yasa boğmuştu.

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DEDE OLMAK İÇİN GÜN SAYIYORDU

2004 yılında boşandığı oyuncu Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen Derya ve Müjgan adında iki kızı olan usta sanatçı, dede olmak için gün sayıyordu.

32 yaşındaki büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy, dokuz aylık hamileydi. Ancak usta sanatçı, doğumuna sayılı günler kala torunu Pera'yı göremeden yaşamını yitirdi.

Müjgan Ferhan Şensoy 6 Eylül'de kızı Pera'yı kucağına aldı. 'Seni en yakışan biçimde uğurlarken, kızımızı en güzel şekilde karşılamaya çalıştık' diyen Şensoy, babasını Instagram'dan duygusal bir mesajla andı.

Derya Şensoy’dan duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı

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Şensoy paylaşımında "Canım Babam, 22 gün olmuş sen gideli ve 16 gündür kucağımda canımız kızımız… Seni en yakışan biçimde uğurlarken, kızımızı en güzel şekilde karşılamaya çalıştık. Böylesi teğet geçişinizi belki zamanla daha iyi anlamlandıracağım. Seni çok özlüyorum. 'Özlemek güzeldir' dersin sen; böyle bir özlem zamanla güzelleşir mi bilmem ama dilerim biraz olsun kolaylaşır. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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