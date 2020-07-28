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Haber Giriş: 28.07.2020 - 07:45,Son Güncelleme:

Müjde Ar'dan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a şikayet mektubu

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Müjde Ar'dan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a şikayet mektubu
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MÜJDE Ar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a açık mektup yazdı.

Bodrum Gündoğan’da yaşayan sanatçı ses kirliliğinden yakındı. Ar, BVS Bosphorus Resort Hotel ve Günay Restoran tarafından düzenlenen gündüz plaj konserleri, akşam ise canlı müzik konserlerinin yarattığı gürültü kirliliği nedeniyle kendisi ve komşularının rahatsız olduğunu dile getirdi.

Ar, “Yasaların tarafınıza emrettiği görevleri yerine getirmez ve mevcut hukuksuzluğun devam etmesine göz yumarsanız, ilgili işletmeye usulsüz bir biçimde canlı müzik ruhsatı verirseniz çevre sakinleri olarak sadece adı geçen kanunsuz işletmenin karşısında olmayacağız, hukuk yoluyla sizin ve belediyenizin de karşısında olacağız” dedi.

 

 

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