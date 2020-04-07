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Haber Giriş: 07.04.2020 - 08:01,Son Güncelleme:/

Müjde Ar: Torunlarımızı göremiyoruz

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Müjde Ar: Torunlarımızı göremiyoruz
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GAZETECİ Mirgün Cabas, koronavirüs salgını nedeniyle evde karantinada olan ünlülerle “Nasıl Gidiyor Karantina?” adlı podcast serisine başladı.

 Spotify’da yayınlanan programın son konuğu ise oyuncu Müjde Ar oldu. Oyuncu, eski siyasetçi eşi Ercan Karakaş’ın oğlu Devrim Karakaş’ın koronavirüse yakalandığını açıkladı:

“Uslu uslu evimizde oturuyoruz. Hem 65 yaşındayım hem hipertansiyon ve diyabet hastasıyım. Yalnız bir sıkıntımız var. Ercan’ın oğlu Devrim virüse yakalandı. O yüzden de arada baktığımız iki torunumuzu yanımıza alamaz olduk.” Karantina döneminde Sarıyer’deki evlerinden çıkmadıklarını belirten Ar, yarım kalan kitaplarını okuduklarını ve senaryo yazdığını söyledi.

 

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