Müjde Ar kardeşi Mehtap Ar'ın doğum gününü kutladı: Biriciğim bir an önce iyileş
Merhum sanatçı Aysel Gürel’in oyuncu kızı Mehtap Ar, dün 64 yaşına bastı.
Usta oyuncu Müjde Ar da sosyal medya hesabından 3 aydır yoğun bakımda tedavi gören kardeşinin doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı: “Canım, biriciğim, kardeşim, kalbimin yarısı, her şeyim. Bir an önce iyileş.”
Ar’ın takipçileri gönderiyi yorum yağmuruna tutarak dualarının Mehtap Ar için olduğunu belirtti. Mehtap Ar, 3 aydır Koç Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda akciğer kanseri tedavisi görüyor.