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Haber Giriş: 07.04.2021 - 08:19 | Son Güncelleme:

Müjde Ar kardeşi Mehtap Ar'ın doğum gününü kutladı: Biriciğim bir an önce iyileş

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Müjde Ar kardeşi Mehtap Ar'ın doğum gününü kutladı: Biriciğim bir an önce iyileş

Merhum sanatçı Aysel Gürel’in oyuncu kızı Mehtap Ar, dün 64 yaşına bastı.

Usta oyuncu Müjde Ar da sosyal medya hesabından 3 aydır yoğun bakımda tedavi gören kardeşinin doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı: “Canım, biriciğim, kardeşim, kalbimin yarısı, her şeyim. Bir an önce iyileş.”

Müjde Ar kardeşi Mehtap Arın doğum gününü kutladı: Biriciğim bir an önce iyileş

Ar’ın takipçileri gönderiyi yorum yağmuruna tutarak dualarının Mehtap Ar için olduğunu belirtti. Mehtap Ar, 3 aydır Koç Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda akciğer kanseri tedavisi görüyor.

 

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