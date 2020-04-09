Müjde Ar kaç yaşında? Müjde Ar’ın eşi Ercan Karakaş kimdir?

Müjde Ar ve eşi Ercan Karakaş gündemde yer alan isim arasında bulunuyorlar. Sosyal medyada Müjde Ar’ın koronavirüse yakalandığının iddia edilmesinin ardından eşi Ercan Karakaş açıklama yaptı ve bu iddiayı yalanladı. Peki Müjde Ar kaç yaşında? Eşi Ercan Karakaş kimdir?

MÜJDE AR KİMDİR?

Müjde Ar (asıl ismi Kamile Suat Ebrem), 21 Haziran 1954 yılında Vedat Akın ve Aysel Gürsel'in ilk çocuğu olarak doğmuştur. Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Özellikle 1980'li yıllarda rol aldığı filmlerle, sinemada kadın kimliğini özgürleştiren, kadın cinselliğine farklı bir bakış açısı getiren kadın filmlerinin unutulmaz oyuncusu olmuş,Türk sinemasındaki kadın temsilinin değişmesini sağlamıştır. Ercan Karakaş ile evlidir. Baldız adlı 1975 yapımı komedi filminde Kadir İnanır ile birlikte 1983 yapımı Şalvar Davası ve1989 yapımı Arabesk filmlerinde ise Şener Şen ile başrol olarak oynamıştır.

35. İstanbul Film Festivalinde gazetecilerin Türkan Şorayla birilkte kendisini yanyana getirmek istemesi üzerinde Müjde Ar'ın "kimse için ayağa kalkamam" demesi büyük şaşkınlık yaratmıştır.



ERCAN KARAKAŞ KİMDİR?

Ercan Karakaş, eski Kültür ve Turizm Bakanıdır. 1945 yılında Çanakkale’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Çanakkale’de yaptı. İstanbul’da başladığı yükseköğrenimini Almanya’da Makine Yüksek Mühendisi olarak tamamladı. Sonra bir süre Duisburg Üniversitesinde Sosyal Bilimler bölümüne devam etti.

Almanya’da bulunduğu yıllarda Türk işçi ve ailelerine sosyal danışmanlık yapmıştır.