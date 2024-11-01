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Muhteşem düğünleri hala dillerde… Ünlü çift elini çabuk tutmuş… Gelinliğini giydiğinde çoktan hamileymiş!

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#Ed Westwick#Amy Jackson#Hamileyken Evlenen Ünlüler
Muhteşem düğünleri hala dillerde… Ünlü çift elini çabuk tutmuş… Gelinliğini giydiğinde çoktan hamileymiş
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 16:10

Bir döneme damga vuran ve milyonlarca hayranını ekran başına kitleyen Gossip Girl dizisinde canlandırdığı Chuck Bass rolüyle yıldızlaşan yıldız oyuncu Ed Westwick, ağustos ayında Bollywood yıldızı Amy Jackson ile evlenmişti. Ünlü çiftten çabucak müjdeli haber geldi.

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37 yaşındaki Westwick ve 32 yaşındaki Amy Jackson İtalya’nın tatil cenneti Amalfi’de tüm hafta sonuna yayılan dillere desten bir düğünle evlenmişti.

Muhteşem düğünleri hala dillerde… Ünlü çift elini çabuk tutmuş… Gelinliğini giydiğinde çoktan hamileymiş
Ünlü çiftten bebek haberi düğündelerinden iki ay sonra geldi

Daha bu rüya gibi düğünün yankıları sürerken Ed Westwick güzeller güzeli eşinin hamile olduğunu duyurdu.

Ünlü çiftin bir fotoğrafçıya verdikleri romantik pozlarla güzel haber ortaya çıkarken, üzerine oturan beyaz bir elbise giyen Amy Jackson’ın karnını bir hayli büyümüş olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

Muhteşem düğünleri hala dillerde… Ünlü çift elini çabuk tutmuş… Gelinliğini giydiğinde çoktan hamileymiş

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Böylece de güzel yıldızın düğünlerinde çoktan bebek beklediği de ortaya çıktı. Yani ünlü çift Amy Jackson hamile kaldıktan sonra evlenmişti.

Muhteşem düğünleri hala dillerde… Ünlü çift elini çabuk tutmuş… Gelinliğini giydiğinde çoktan hamileymiş
Çiftin bebek haberi paylaşımına bakılırsa Amy Jackson zaten düğününde hamileymiş

Düğünden sonra pek ortalarda görünmeyen ünlü çift belli ki bu haberi duyurana kadar beklemek istemişti. Bebek müjdesini sosyal medya hesaplarından duyuran çift hemen aynı akşam kol kola dışarı çıktılar.

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Artık hamileliği saklanmayacak kadar ilerlemiş olan Amy Jackson siyah bir takım giyip omuzlarına şal almış, bir yandan kocasının koluna girerken diğer eliyle de karnını tutuyordu.

Muhteşem düğünleri hala dillerde… Ünlü çift elini çabuk tutmuş… Gelinliğini giydiğinde çoktan hamileymiş
Amy Jackson kocasının iyi bir baba olacağından emin çünkü Westwick'in küçük oğluyla şimdiden çok iyi anlaştığını ve ona çok iyi baktığını söylüyor

Amy Jackson’ın 2021’de ayrıldığı eski nişanlısı George Panayiotou’dan 2019'da doğan bir oğlu var. Bu yeni bebek onun ikinci, Ed Westwick’in ise ilk çocuğu olacak.

Muhteşem düğünleri hala dillerde… Ünlü çift elini çabuk tutmuş… Gelinliğini giydiğinde çoktan hamileymiş
Ed Westwick Amy Jackson'a bu yılın hemen başında, İsviçre'de çıktıkları kayak tatilinde evlenme teklif etmişti

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Westwick ve Jackson 2021 yılında birlikte olmaya başlamış, bu yılın hemen başında da nişanlanmıştı.

Taze damat Ed Westwick düğünlerinden bir ay sonra Instagram hesabından romantik paylaşım yapmış, karısın kendisini “gezegendeki en mutlu adam” yaptığı için teşekkür etmişti.

Amy Jackson, geçen şubat ayında verdiği röportajda Westwick'in üvey oğluyla çok iyi anlaştığını söylemiş “Sanırım oğlum Ed'le tanıştığında 2 yaşındaydı. Ed kendini bildi bileli onun hayatının bir parçası” demişti.

Güzel yıldızın Gossip Girl yıldızına olan aşkının ardında yatan en büyük sebeplerden biri de onun bir başkasından doğan evladına gösterdiği ilgi ve sevgiydi.

Muhteşem düğünleri hala dillerde… Ünlü çift elini çabuk tutmuş… Gelinliğini giydiğinde çoktan hamileymiş
Ed Westwick evlendikten sonra karısına "Beni gezegendeki en mutlu adam yaptığın için teşekkür ederim" diye seslenmişti

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Jackson bunu “Sanırım Ed'i bu kadar çok sevmemin nedenlerinden biri de bu. Oğlum Andreas'la olan ilişkisi ve çalışan bir anne olarak beni bu kadar desteklemesi” sözleriyle anlatmıştı.

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#Ed Westwick#Amy Jackson#Hamileyken Evlenen Ünlüler

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