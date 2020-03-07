Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?

Ünlü arabesk şarkıcısı Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altındaydı. Bugün sosyal medyada dolaşan 'Muhterem Nur öldü' iddialarının ardından, Nur'un son durumu merak konusu oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...

"ÖLDÜ" İDDİALARINA YANIT GELDİ

Bir süredir Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitİm ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden Muhterem Nur’un vefat ettiği haberi ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada yayılan bu iddiaya Müslüm Gürses’in eski dostlu Elenor Plak'ın sahibi Muhteşem Candan'dan açıklama geldi.

Bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altında olan Müslüm Gürses’in hayat arkadaşı Muhterem Nur’un vefat ettiği iddia edildi. Müslüm Gürses'in eski dostu Muhteşem Candan yaptığı açıklamada, Nur'un durumunun iyiye gittiğini ve gözlerini açtığını söyledi.

Candan, yaptığı açıklamada; Muhterem Nur yaşıyor. Hatta artık diyaliz makinesine bağlı değil. Gözlerini açtı, ayak parmaklarını hareket ettiriyor. Durumu beklenenin tam tersine iyi. Bütün sevenlerinden dua bekliyoruz.’ İfadelerini kullandı.