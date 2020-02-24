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Haber Giriş: 24.02.2020 - 07:42,Son Güncelleme:/

Muhterem Nur’dan haber var

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Muhterem Nur’dan haber var
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Yaklaşık 1 haftadır yoğun bakımda tutulan ve tedavisi uyutularak yapılan Muhterem Nur’dan olumlu haberler var. Doktorları, kan değerleri düzelen Nur’u bugün uyandırmayı planlıyor.

2013 yılında vefat eden arabesk müziğin usta ismi Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur (87), geçtiğimiz salı günü rahatsızlanarak Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Nur, yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Tedavisi uyutularak yapılan Muhterem Nur’un kan değerlerinin normal seviyeye döndüğü öğrenildi.

ÖZEL YATAK GETİRİLDİ
Akciğerinde sıvı toplanması tespit edilen ve böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz makinesine bağlanan Nur için yoğun bakıma vücut ısısını koruyan özel bir yatak getirtildi. Doktorları, tedaviye olumlu yanıt veren Muhterem Nur’u bugün uyandıracak.  

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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