'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
Bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altında olan Müslüm Gürses’in hayat arkadaşı Muhterem Nur’un vefat ettiği iddia edildi. Müslüm Gürses'in eski dostu Muhteşem Candan yaptığı açıklamada, Nur'un durumunun iyiye gittiğini ve gözlerini açtığını söyledi.
Bir süredir Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden Muhterem Nur’un vefat ettiği haberi ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada yayılan bu iddiaya Müslüm Gürses’in eski dostlu Elenor Plak'ın sahibi Muhteşem Candan’dan açıklama geldi.
Candan, yaptığı açıklamada; Muhterem Nur yaşıyor. Hatta artık diyaliz makinesine bağlı değil. Gözlerini açtı, ayak parmaklarını hareket ettiriyor. Durumu beklenenin tam tersine iyi. Bütün sevenlerinden dua bekliyoruz.’ İfadelerini kullandı.
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