'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor

Bir süredir Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden Muhterem Nur’un vefat ettiği haberi ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada yayılan bu iddiaya Müslüm Gürses’in eski dostlu Elenor Plak'ın sahibi Muhteşem Candan’dan açıklama geldi.

Candan, yaptığı açıklamada; Muhterem Nur yaşıyor. Hatta artık diyaliz makinesine bağlı değil. Gözlerini açtı, ayak parmaklarını hareket ettiriyor. Durumu beklenenin tam tersine iyi. Bütün sevenlerinden dua bekliyoruz.’ İfadelerini kullandı.