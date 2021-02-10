‘Muhsin Bey’İn izlenmeme nedeni seks furyası

Uğur Yücel, Pi Arte TV’nin YouTube kanalında Mahir Mircan’ın sorularını yanıtladı. Yücel, yönetmenliğini Yavuz Turgul’un üstlendiği başrolleri Şener Şen’le paylaştığı 1987 yapımı “Muhsin Bey” hakkında merak edilenleri anlattı: “‘Muhsin Bey’ çok az kişi tarafından izlendi. O zamanlar Beyoğlu’nda sinemalar buz ve leş gibiydi... Seks ve porno furyası Türkiye’ye gelmişti. Onların arasında vizyona girdi. Tabii ki ‘Arabesk’ ve ‘Eşkıya’nın efekti çok daha büyük oldu. O vakte kadar sinemada gelmiş geçmiş en iyi gişeyi ‘Eşkıya’ yaptı.” Oyuncu, birçok filmde beraber rol aldığı Şener Şen ile arasındaki bağı ise şu sözlerle dile getirdi: “Biz hayata ve mesleğe bakışımızda benzeriz. Yavuz Turgul da buna dahildir. Tabii onlardan çok daha genç ve çok deneyimsizdim. Konservatuvardan edindiğim içgüdülerimle olmak istediğim yeri, Şener Abi ve Yavuz Turgul’la kavuşunca buldum.”

Kendimi, sanatçı olarak tanımlamıyorum

Uğur Yücel, aslında oyuncu olmak istemediğini de söyledi: “Her zaman kameranın arkasında olmaktı amacım. Yazayım, çizeyim, kimse beni görmesin, sokakta tanınmayayım istedim. Ama elimde değil işte, oldu. Bir sürü eğilimim vardı. Kendimi sanatçı olarak da tanımlayamıyorum. ‘Oyuncuyum, yönetmenim’ diyemiyorum. Hayatımda her şey tesadüfen oldu.”

Kendimi komik bulmam

Uğur Yücel, aynı zamanda da müzisyenlik yaptığını açıkladı: “Sezen’in (Aksu) ağzından duymuşumdur: ‘Sen bir müzisyensin.’ Ben hayata baterist olarak başladım, ilk paramı da oradan kazandım. Pandemi sürecinde Ayvalık’ta ressam arkadaşlarımla atölye kurdum. Resim yaptım. Yazdıklarım, çektiklerim çoğunlukla trajiktir, komik değildir. Kendimi de komik bulmam.”

Faytonlar kalktığı için mutluyum

Uğur Yücel, Büyükada’da faytonların kaldırılması sonrası adada kaldığını söyledi: “Eğer ki o faytonlar kalkmasaydı burada oturmazdım.”