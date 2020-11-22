Mühendis kızlardan şarkı

5. İSTANBUL BULUŞMASI

“Türkiye’nin Mühendis Kızları” projesi kapsamında devlet üniversitelerinde mühendislik eğitimi alan kız öğrenciler her yıl İstanbul’da mezunlar, gönüllü mentorlar ve rol modellerle bir araya geliyor. Bu sene 5’incisi düzenlenen ‘İstanbul Buluşması’nda öğrenciler, Avrupa Müzik’in desteğiyle gerçekleştirilen atölyeye de katıldı.



ŞARKIYA GRİPİN İMZASI

Atölyede müzik grubu Gripin’le birlikte “Türkiye’nin Mühendis Kızları” projesi için şarkı bestelendi. Kolektif bir çalışmayla proje şarkısını oluşturan “mühendis kızlar”, kendileri gibi mühendislik okumak isteyen genç kadınlara rol model olmayı ve kadınların her sektörde başarılı olabileceği konusunda ilham vermeyi amaçlıyor.

İŞTE O ŞARKININ SÖZLERİ

Emek verip, yol çizmeye

Kadının gücünü göstermeye

Dünyayı değiştirmeye hazırız

Engellerden yılmayız

Şimdi bizim zamanımız

Dünyayı değiştirmeye hazırız

Biz mühendis kızlarız!