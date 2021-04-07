Muharrem Erdemir kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Muharrem Erdemir 1964 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. 15 yılı aşkın kariyerine birçok dizi ve film projesinde yer aldı.. Erdemir, 'Arka Sokaklar', 'Kertenkele', 'Akasya Durağı' ve 'Ihlamurlar Altında' başta olmak üzere birçok dizi ve filmde farklı karakterlere hayat vermişti.

Erdemir, ayrıca bir dönem Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği’nin başkanlığını yapmıştı.

Muharrem Erdemir, Akasya Durağı, Arka Sokaklar, Ferhat ile Şirin, Laz Kit, Şevkat Yerimdar, Avanak Dedektör, Temel ile Dursun İstanbul’da Kertenkele, Ihlamurlar Altında, Sevgili Bebeklerim, Sabahlar Olmasın, Skandal, Aşk Oyunu, Beyza'nın Kadınları gibi yapımlarda rol almıştı.

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