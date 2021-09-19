Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Miss Turkey 2021 güzelleri gelecek planlarını anlattıMiss Turkey 2021 güzelleri gelecek planlarını anlattı!#Dilara Korkmaz
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk evlendiÖzge Özpirinçci ve Burak Yamantürk evlendi!#Özge Özpirinçci
Son Dakika: Talisca Beşiktaş sürprizini açıkladı Geri dönüş...Son Dakika: Talisca Beşiktaş sürprizini açıkladı! Geri dönüş...#Beşiktaş
Sızmaya çalışan 7 terörist öldürüldüSızmaya çalışan 7 terörist öldürüldü#Terörle Mücadele
VeliEfendi’de en acı final: Macar binici yaşamını yitirdiVeliEfendi’de en acı final: Macar binici yaşamını yitirdi#Veliefendi
İhracatçılara finansman müjdesiİhracatçılara finansman müjdesi#İhracat
En çok ihracat yapan 10 firma ödüllendirildiEn çok ihracat yapan 10 firma ödüllendirildi#Türkiye İhracatçılar Meclisi
Trabzonspor rutinine döndüTrabzonspor rutinine döndü#Trabzonspor
Akar’dan Yunanistan’a: Diyalogla çözerizAkar’dan Yunanistan’a: 'Diyalogla çözeriz'#Yunanistan
7’si çocuk 10 sivil ölmüştü... Pentagon’dan Kabil itirafı: Korkunç bir hata yaptık7’si çocuk 10 sivil ölmüştü... Pentagon’dan Kabil itirafı: 'Korkunç bir hata yaptık'#Afganistan
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Muhabirlere saldıran yönetmen Oğulcan Eren Akay evli çıktı!

#Şafak Pekdemir#Oğulcan Eren Akay#Yasak Elma
Muhabirlere saldıran yönetmen Oğulcan Eren Akay evli çıktı

Yönetmenliğini yaptığı dizinin oyuncusu Şafak Pekdemir’le samimi şekilde görüntülenen ve muhabirlere saldıran Oğulcan Eren Akay, işinden kovuldu. Akay’ın evli olduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Yasak Elma”nın Zehra’sı Şafak Pekdemir, Cihangir’de dizinin ikinci yönetmeni Oğulcan Eren Akay’la samimi şekilde görüntülenmiş, Akay muhabirlere saldırmıştı.

Yönetmen, olayın basına yansımasının ardından dizinin yapımcısı tarafından işten kovuldu. Oğulcan Eren Akay’ın ayrıca evli olduğu ortaya çıktı. Bir çocuk babası olan Akay’ın eşiyle boşanma aşamasında olduğu öne sürüldü.

Olay, geçtiğimiz perşembe gecesi Cihangir’deki 22 adlı mekânda gerçekleşti. Şafak Pekdemir’le görüntülenen Oğulcan Eren Akay, mekândan 03.00 sıralarında ayrılırken basın mensuplarını görünce sinirlendi.

Muhabirlere saldıran yönetmen Oğulcan Eren Akay evli çıktı

KÜFÜR EDİP SALDIRDI

Önce küfür eden yönetmen, daha sonra Kanal D muhabiri Barış Agil’e kafa atıp tekmeyle saldırdı. Pekdemir muhabirlerden gözyaşları içinde özür diledi.

Şafak Pekdemir ile yönetmen Oğulcan Eren Akayın olaylı gecesi

İlgili Haber:Şafak Pekdemir ile yönetmen Oğulcan Eren Akay'ın olaylı gecesi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şafak Pekdemir#Oğulcan Eren Akay#Yasak Elma