Müge Boz sete Vina baba Caner Erdeniz'e emanet!

Sahilde dolaştırdığı kızına yemek de yediren genç basketbolcu, eşi Müge Boz’un çalıştığını söyledi: “Müge bugün sette olduğu için bebeğimize bakma görevi bana düştü.” Geçtiğimiz pazartesi günü Vina’nın 1’inci yaş gününü kutladıklarını anlatan Erdeniz, “Pandemi dönemine denk geldiği için kendi aramızda kutlama yaptık” dedi.





