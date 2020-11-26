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Haber Giriş: 26.11.2020 - 08:41 | Son Güncelleme:

Müge Boz sete Vina baba Caner Erdeniz'e emanet!

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Müge Boz sete Vina baba Caner Erdeniz'e emanet!
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Galatasaray Basketbol Takımı’nda forma giyen Caner Erdeniz, önceki gün kızı Vina ile Bebek’te görüntülendi.

Sahilde dolaştırdığı kızına yemek de yediren genç basketbolcu, eşi Müge Boz’un çalıştığını söyledi: “Müge bugün sette olduğu için bebeğimize bakma görevi bana düştü.” Geçtiğimiz pazartesi günü Vina’nın 1’inci yaş gününü kutladıklarını anlatan Erdeniz, “Pandemi dönemine denk geldiği için kendi aramızda kutlama yaptık” dedi.

Müge Boz sete Vina baba Caner Erdenize emanet


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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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