Müge Boz kimdir, kaç yaşında? Müge Boz hakkında merak edilenler

Leyla ile Mecnun, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol alan Müge Boz gündemde yer alıyor. Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile evlenen Müge Boz’un bu evlilikten Vina isminde bir kızı bulunuyor. İşte 1984 doğumlu ünlü isim hakkında bilgiler

MÜGE BOZ KİMDİR?

Müge Boz, 13 Nisan 1984 tarihinde dünyaya geldi. Annesi Yugoslavya göçmeni, babası ise Egelidir. Bir kız kardeşi vardır. Çocukluğu İstanbul’da geçen Müge Boz, 12 yaşındayken babasının işi nedeniyle İzmir’e Karşıyaka’ya taşınmıştır.

İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi'nde Sinema TV ve Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi. Norveç'te Hogskulen i Volda ismindeki okuldan burs kazanarak, orada 'strategic design', 'digital photography' eğitimleri almıştır. 11 sene bale, 4 sene piyano eğitimi almıştır. Birçok spor dalıyla ( yüzme, tenis, paten, voleybol, motosiklet ) ilgilenmiştir. Düzenli olarak yoga yapmaktadır. Müge Boz, 2008 yılında “Melekler Korusun” dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atmıştır. 2011 yılında Şüphe adlı dizide Meltem karakterini ve Karakol adlı dizide Ada karakterini canlandırmıştır.

Toprağın Çocukları, Şüphe, Karakol, Leyla İle Mecnun, Bir Hikayem Var, Karaoğlan, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Aşk Etmek İster, Arka Sokaklar, Sevda Kuşun Kanadında, Muhteşem Yüzyıl, Kayıtdışı, Hadi, Çat Kapı Aşk gibi yapımlarda rol almıştır.

Ayrıca modellik de yapmaktadır. Vogue, Tempo, Marie Claire, Women's Health, İnstyle gibi dergilerde moda çekimleri yapmıştır.

Müge Boz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile evlidir. Boz'un bu evlilikten Vina isminde bir kızı vardır.