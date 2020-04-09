Müge Boz: Bu çocuk kime benziyor

Müge Boz, basketbolcu Caner Erdeniz ile Haziran 2019'da Barcelona’da nikah masasına oturdu.

Çiftin kız bebekleri Vina, 2019 Kasım ayında dünyaya geldi. Hemen hemen her anını sosyal medya hesabında paylaşan Boz, bu fotoğrafa 'Bu çocuk kime benziyor? Artık aramızda anlaşalım lütfen. Şaka bir yana; doğumdan önce 9 ay boyunca Vina'nın kız mı, erkek mi olduğunu merak etmediğim gibi aslında bunu da pek önemsemiyorum ama birine benzetmeden de rahat edemiyoruz. Biz %51 anne, %49 babada anlaştık Caner ile...' mesajını yazdı.







