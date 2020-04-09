MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMüge Boz: Bu çocuk kime benziyor
GeriMagazin Müge Boz: Bu çocuk kime benziyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 09.04.2020 - 11:49,Son Güncelleme:/

Müge Boz: Bu çocuk kime benziyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Müge Boz: Bu çocuk kime benziyor
Abone Olgoogle-news

Basketbolcu Caner Erdeniz ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Müge Boz, kızı Vina ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Boz'un "Bu çocuk kime benziyor?" notuyla yaptığı paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

Müge Boz, basketbolcu Caner Erdeniz ile Haziran 2019'da Barcelona’da nikah masasına oturdu.

Çiftin kız bebekleri Vina, 2019 Kasım ayında dünyaya geldi. Hemen hemen her anını sosyal medya hesabında paylaşan Boz, bu fotoğrafa 'Bu çocuk kime benziyor? Artık aramızda anlaşalım lütfen. Şaka bir yana; doğumdan önce 9 ay boyunca Vina'nın kız mı, erkek mi olduğunu merak etmediğim gibi aslında bunu da pek önemsemiyorum ama birine benzetmeden de rahat edemiyoruz. Biz %51 anne, %49 babada anlaştık Caner ile...' mesajını yazdı.



Müge Boz: Bu çocuk kime benziyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle