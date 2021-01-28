MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMüge Anlı'yı ağlatan sözler... "Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem"
GeriMagazin Müge Anlı'yı ağlatan sözler... "Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 28.01.2021 - 12:54 | Son Güncelleme:

Müge Anlı'yı ağlatan sözler... "Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Samsun'un Atakum ilçesinde 42 gündür haber alınamayan Arzu Aygün'den kahreden haber geldi. Arzu Aygün'ün gözaltına alınan sevgilisi M.C., Aygün'ü öldürdüğünü itiraf etti. M.C. ifadesinde Arzu Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedinin Kozluk Mahallesi'nde olduğunu söyledi. Kayıp olan Arzu Aygün bir süredir Müge Anlı'nın programında aranıyordu.

Müge Anlı’nın programına bağlanan Muharrem Coşkun önceki ifadesinde "En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımda ayrıldı" demişti.

BU SEFER BENİM ANNEM
Bu sabah Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan Arzu Aygün'ün kızı Nazlı Sema'nın sözleri ekran başındakileri duygulandırdı. Müge Anlı, Nazlı Sema'nın sosyal medya hesabından paylaştığı "Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem" sözlerini görünce gözyaşlarını tutamadı.

Arzu Aygünden çok acı haber 42 gündür aranıyordu... Sevgilisi itiraf etti
Arzu Aygün'den çok acı haber! 42 gündür aranıyordu... Sevgilisi itiraf etti



 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle