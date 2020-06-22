Müge Anlı’daki Ayşe Altuntaş cinayeti aydınlatıldı – Mehmet Taşdelen’den itiraf geldi

Müge Anlı'da kayıp şüphesiyle aranan Ayşe Altuntaş'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Daha önce programdaki ifadeleriyle tepki çeken Mehmet Taşdelen, ilişki yaşadığı aynı zamanda kuzeni olan Ayşe Altuntaş'ı silahla öldürdüğünü itiraf etti.



Aylardır araştırma yapan İstanbul Emniyeti Mehmet Taşdelen verdiği çelişkili ifadeler dolayısıyla gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Taşdelen sorgusunun üçüncü gününde Ayşe Altuntaş'ı öldürdüğünü itiraf etti! Katil ifadesinde; "O gün Pirinçci Köyü'ne gittik, kavga ettik, yanımdaki silahla Ayşe'yi vurup oraya gömdüm. " sözleriyle korkunç cinayeti itiraf etti. Mehmet Taşdelen ifadesinde " Eşinden boşan benimle evlen, boşanmazsan seni öldürürüm" dediğini öne sürdü.



AYŞE ALTUNTAŞ OLAYININ DETAYLARI

Bir seneye yakın süredir kayıp olan, 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş, son olarak Eyüpsultan Pirinççi Köyü Çukurtarla mevkiinde görülmüştü. . Ayşe Altuntaş’ın kızı Fadime Altuntaş, annesini aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurmuştu. Ayşe Altuntaş'ı son gören kişi kuzeni Mehmet Taşdelen'di.

Olayda bütün oklar kuzen Mehmet Taşdelen'i işaret ediyordu. "Ben bu kadını dünyalardan çok seviyordum, ona zarar veremem diyen!" Taşdelen, Ayşe Hanım'a şiddet uyguladığı kabul etmişti. Kuzeniyle para karşılığında birlikte olduğunu iddia eden Mehmet Taşdelen, beni yoldan çıkardı, demişti.