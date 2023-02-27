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Müfit Can Saçıntı'dan annesine son öpücük

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#Müfit Can Saçıntı#Güzide Saçıntı#Anne
Müfit Can Saçıntıdan annesine son öpücük
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 16:36

Yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı’nın hayatını kaybeden annesi Güzide Saçıntı, memleketi Çorum’un Sungurlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü yönetmen, annesinin tabutunu omuzlarken öptü.

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İstanbul'da uzun süredir Tuzla Okan Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören ve önceki gün hayatını kaybeden Güzide Saçıntı için dün ikindi namazı sonrası Kartal Cemevi'nde bir tören düzenlendi. Akşam saatlerinde memleketi Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam köyüne getirilen Güzide Saçıntı'nın naaşı, burada helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı köy camisine götürüldü. Cenazede ünlü yönetmen Müfit Can Saçıntı taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının kılınmasının ardından Güzide Saçıntı’nın naaşı köy mezarlığında toprağa verildi.

Müfit Can Saçıntıdan annesine son öpücük

Cenazeye Güzide Saçıntı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Müfit Can Saçıntı'nın meslektaşları ve oyuncular katıldı.

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Müfit Can Saçıntıdan annesine son öpücük

 

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#Müfit Can Saçıntı#Güzide Saçıntı#Anne

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