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Müfit Can Saçıntı 22 yıllık eşinden boşandı

#Müfit Can Saçıntı#Çiğdem Saçıntı#Boşanma Davası
Müfit Can Saçıntı 22 yıllık eşinden boşandı

Çocuklar Duymasın, Mandıra Filozofu gibi projelerle tanınan Müfit Can Saçıntı, 22 yıllık eşinden boşandı.

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Oyuncu, senarist Müfit Can Saçıntı 2000 yılında Çiğdem Saçıntı ile nikah masasına oturdu. Çift, 2005 yılında kızları Duru'yu kucaklarına aldı.

KARAR 5 YIL ÖNCE VERİLDİ

5 yıl önce boşanma kararı alan ikili, kızlarının büyümesini bekleyerek bu kararlarını erteledi.

22 yıl boyunca gözlerden uzak bir evlilik yaşayan çift, 24 Şubat'ta sessiz sedasız boşandı.

'DOSTÇA BOŞANDIK'

Kararın ardından adliyeden ayrılan çift, birlikte yemeğe çıktı.

2. Sayfa programına açıklama yapan Müfit Can Saçıntı "Dostça boşandık" dedi.

Müfit Can Saçıntı 22 yıllık eşinden boşandı

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