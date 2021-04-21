Muazzez Ersoy’un davası ertelendi
Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy’un 2016 yılında eserlerini haksız ve izinsiz kullanıldığı iddiasıyla Bonus Müzik Şirketi’ne açtığı 60 bin liralık tazminat davasının yeni duruşması görüldü.
İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya davalı şirketin avukatı katıldı. Davacı Ersoy’un avukatı ise mazeret bildirerek duruşmaya gelmedi.
Davalı şirket avukatı, mahkemeden dosyanın bilirkişiden gelmesinin beklenilmesi talebinde bulundu. Mahkeme, dava dosyasının bilirkişiden gelmesi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.