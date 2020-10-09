Muazzez Ersoy: Lafım Seda Sayan’a değil
MUAZZEZ Ersoy’un Instagram’da paylaştığı fotoğrafının altına yazdığı “Kendine benzemek ne güzel, filtresiz” yorumunu bir magazin sayfası, “Manidar paylaşım” başlığıyla yayınladı.
Bu paylaşıma bir takipçinin “Kastedilen Seda Sayan’dır” yorumunu yazması üzerine Sayan da sessiz kalmadı. Şarkıcı, “Gerdirip gerdirip söylenenler... Ah Dr. Serdar Eren kimlere elin değmedi ama söylemezler” dedi. O yorumu Sayan’a yapmadığını söyleyen Ersoy’un ise cevabı şöyle oldu: “Ben o yorumu herkes için yaptım. Estetiğe karşı değilim ki, photoshop’la insanların başka birine dönüşmesine karşıyım.”
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