Muazzez Ersoy ile Kutsi: Konserimiz moral olsun

İkilinin geçtiğimiz yıl Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenledikleri yaz konserleri Pool Production’ın YouTube hesabından yayınlandı.

Ortak konser öncesi yayına bağlanan ikili, sevenlerinden gelen soruları yanıtlayıp hayranlarına moral verdi.

Kutsi, “Bu salgın dönemlerinde konserimiz sizlere moral olursa ne mutlu bize” dedi. Muazzez Ersoy ise ilk defa bir canlı yayına katıldığını söyledi: “Bir nebze de olsa sesimiz, müziğimizle sizlere güzel birkaç dakika yaşatabilirsek ne mutlu bize... Bu zor günleri atlatacağız, yine eskisi gibi buluşup bir arada olacağız.”