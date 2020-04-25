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Haber Giriş: 25.04.2020 - 07:50,Son Güncelleme:

Muazzez Abacı: Çocuklarla evde mutluyum

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Muazzez Abacı: Çocuklarla evde mutluyum
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın CNN Türk’te yayınlanan “Tarafsız Bölge”de sürpriz bir konuğu vardı. Türk sanat müziğinin güçlü sesi Muazzez Abacı, koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD’nin New York kentinden canlı yayına katıldı.

Yanında psikiyatr olan kızı Saba Abacı ile torunu Sara Anderson da vardı. Birkaç aydır New York’ta bulunduğunu belirten Muazzez Abacı, “Çocuklarla evde çok mutluyum. Her şey sabırla metanetle geçecek. Bana göre çok az kaldı. Eş dost konuşuyoruz. Türkiye’den haberleri alıyoruz. Geçimsiz aileler için zor bir durum. Herkese selam söylüyoruz” dedi.

ABD’de psikiyatrist olarak görev yapan Saba Abacı da “Bütün hekim arkadaşlarım gibi benim de vazifem var. Yüz yüze olmasa bile telefonla ben de hizmet veriyorum. Bütün meslektaşlarıma sonsuz sabırlar diliyorum. Lütfen kurallara uyalım, evlerde kalalım, ellerimizi yıkayalım. İnşallah her şey daha iyi olacak” diye konuştu.

 

 

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