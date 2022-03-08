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'Muazzez Abacı alzheimer oldu' haberlerine cevap verdi!

#Muazzez Abacı#Saba Abacı#Alzheimer
Muazzez Abacı alzheimer oldu haberlerine cevap verdi
İsmail BAYRAK

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, “Alzheimer oldu” haberlerine ateş püskürdü. Pandemi nedeniyle ABD’de, kızının yanında olan sanatçı, “İğrenç bir haber bu! Aslan gibiyim Allah’ıma şükür, yakında Türkiye’ye geliyorum” dedi.

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Önceki gün çıkan “Muazzez Abacı’ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konuldu” şeklindeki iddialara usta sanatçıdan tepki geldi.

Pandemi nedeniyle iki yıldır psikiyatri uzmanı olan kızı Saba Abacı’nın yanında Amerika’da kalan sanatçı, sağlığının yerinde olduğunu söyleyerek, “Aslan gibiyim. Allah’ıma şükür hiçbir problemim yok. Sadece ülkemi ve dostlarımı özledim. Bu iğrenç ve yalan haberi okuyup endişelenen tüm dostlarıma ve sevenlerime selam gönderiyorum” dedi.

Türk sanat müziğinin yaşayan efsanelerinden biri olarak kabul edilen Abacı, yaptığı açıklamada Türkiye’ye döndükten sonra stüdyoya gireceğini de müjdeleyerek, “Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri olacak. Güzel bir projeye imzamı atacağım” diye konuştu.

74 yaşındaki sanatçı, Alzheimer olmak için genç olduğunu da sözlerine ekleyerek, “Öyle bir şey yok, daha çok gencim. Saba da bana çok iyi bakıyor. Benden daha çok sesime iyi bakıyor. Bakımım iyi, hiçbir sıkıntı yok” dedi.

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#Muazzez Abacı#Saba Abacı#Alzheimer

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