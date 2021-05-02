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Haber Giriş: 02.05.2021 - 08:23 | Son Güncelleme:

Mu Tunç ve kardeşi Orkun Tunç, Nükhet Duru'yu üçüncü kez şikayet etti

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Mu Tunç ve kardeşi Orkun Tunç, Nükhet Duru'yu üçüncü kez şikayet etti

Ünlü sanatçı Nükhet Duru ile yönetmen Mu Tunç arasında sular durulmuyor. Tunç ile müzisyen kardeşi Orkun Tunç, “Duru Olmak” belgeselinin kendilerinden izin alınmadan dijital platformda yayınlandığını iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu.

Nükhet Duru ise Mu Tunç tarafından tehdit edildiğini öne sürmüştü. Sanatçı geçtiğimiz günlerde de “Beni dolandırmak istediler” dedi.

Mu Tunç ve Orkun Tunç bu sözler üzerine bir kez daha suç duyurusunda bulundu. Kardeşlerin avukatı Özer Özbekrem, konuyla ilgili şöyle dedi:

Mu Tunç ve kardeşi Orkun Tunç, Nükhet Duruyu üçüncü kez şikayet etti

“Uzunca bir süredir müvekkillerime; ‘yalancı, şantajcı, dolandırıcı’ şeklinde hakaretlerde bulunulmaktadır. Karşı tarafın halen devam etmekte olan ve hakaret suçu unsurlarını içeren ithamlarıyla ilgili üçüncü kez suç duyurusunda bulunduğumuzu belirtiriz.”

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