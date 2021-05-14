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Haber Giriş: 14.05.2021 - 09:05 | Son Güncelleme:

Moralsiz Demet!

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Moralsiz Demet!

Demet Akalın ve Okan Kurt, Nişantaşı’nda görüntülendi. Telefonla konuşan Akalın soruları yanıtlamazken, Kurt ünlü şarkıcının Beşiktaş’ın son mağlubiyeti nedeniyle moralsiz olduğunu söyledi.

Demet Akalın ve eşi Okan Kurt önceki gün Nişantaşı’nda bir klinikten çıkarken görüntülendi.

MR çektirdiği öğrenilen Akalın, çıkışta telefonla konuşarak hızla aracına yöneldi, soruları yanıtsız bıraktı. Galatasaray taraftarı Okan Kurt, Demet Akalın’ın moralsiz olmasının nedenini şöyle açıkladı:

“Ben mutluyum tabii, şampiyon olma şansımız yüksek. Ama Demet moralsiz. Bir Beşiktaş taraftarı olarak, takımın son mağlubiyeti nedeniyle üzgün.”

Moralsiz Demet

Hira’dan bayram temizliği

Demet Akalın, önceki gün kızı Hira’nın temizlik yaptığı videoyu Instagram hesabında yayınladı. Başında tülbent, elinde toz beziyle vitrinin tozunu alan Hira’nın bu videosuna şarkıcı, “Bayram temizliği yetişmeyenler” notunu düştü.

Moralsiz Demet

 

 

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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