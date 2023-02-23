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Moraller bozuk

Güncelleme Tarihi:

#Ebru Şallı#Oğuzhan Koç#Ekin Türkmen
Moraller bozuk
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 08:29

Ebru Şallı önceki gün Etiler’deki All Sports Cafe’de, mekân dışına konulmuş masada otururken objektife yansıdı.

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Morali bozuk olan Şallı düşünceli görünüyordu. Başını iki elinin arasına alarak uzun süre o şekilde kalan Ebru Şallı fotoğraflarının çekildiğini görünce oturduğu masadan kalkarak mekânın içine girdi.

Moraller bozuk

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Keyifsiz günler

Ekin Türkmen ve Derya Beşerler önceki gün Etiler’deki bir mekânda buluştu. Kahve içip sohbet eden iki oyuncu hayli durgundu. Her ikisi de keyifsiz olan arkadaşlar, muhabirlerin görüntü almasına da aldırış etmedi. (Deniz BOY)

Moraller bozuk

Ev yolunda

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Depremzedeler için yapılan yardım çalışmalarına eşi Demet Özdemir’le birlikte katılan Oğuzhan Koç, önceki gün Baltalimanı’nda trafikte görüntülendi. Yanında Çağrı Telkıvıran ile objektife yansıyan şarkıcı, soruları yanıtsız bıraktı, “Eve gidiyoruz” demekle yetindi. (Sayit DURMAZ)

Moraller bozuk

Bisikletle sahil turu

Görkem Sevindik önceki akşam Yeniköy’de objektife takıldı. Oğluyla birlikte bisikletle sahili turlayan oyuncu, fotoğrafını çeken muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Yeni projelerinin olduğunu söyleyen Sevindik, deprem felaketiyle ilgili de “Yaşadığımız bu afetten dolayı Türk halkına geçmiş olsun diyorum. Söyleyecek söz bulamıyorum. Her zaman bir umut vardır” dedi. (Sayit DURMAZ)

Moraller bozuk

Çok üzücü

Seray Kaya önceki gün Emirgan’daki La Boom’da arkadaşlarıyla kahvaltı yaptı. Oyuncu, çıkışta deprem felaketi nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi: “Çok üzücü günler geçiriyoruz. Allah yakınlarını kaybeden ve zor durumda kalan herkesin yardımcısı olsun.” (Behlül AYDIN)

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Moraller bozuk

 

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#Ebru Şallı#Oğuzhan Koç#Ekin Türkmen

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