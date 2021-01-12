MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriDenizde bile maskeli
GeriMagazin Denizde bile maskeli
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 12.01.2021 - 13:51 | Son Güncelleme:

Denizde bile maskeli

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizde bile maskeli
Abone Olgoogle-news

Tatile çıkması olay haline gelen TV yıldızı denizde bile maskesini takmayı ihmal etmedi.

Kamera karşısına geçtiği Love Island adlı TV şovuyla ünlenen Montana Brown, bir süredir Barbados'ta Bridgetown'da yeni yıl tatilinde. 25 yaşındaki Brown, önceki gün de arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tekne gezintisinde görüntülendi.

Denizde bile maskeli
Bir haftadan fazladır tatilde olan Montana Brown, önceki gün de arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tekne turunda görüntülendi. Balık avlamaya giden grup, teknede geçirdiği zamanlar dışında koronavirüs önlemi olarak maske takmayı da ihmal etmedi.
Denizde bile maskeli
Montana Brown, teknede geçirdiği günün ardından ötele dönerken hemen maskesini taktı. Denizin içinde yürüdüğü anlarda da mavi renkli maskesini çıkarmadı.
Denizde bile maskeli
Brown'ın İngiltere'deki seyahat yasaklarına rağmen böyle bir tatile çıkması sosyal medyada da tartışma konusu olmuştu. Genç yıldız da bu tartışma ve eleştiriler üzerine bir açıklama yaptı.
Denizde bile maskeli
ontana Brown, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, tatile seyahat yasaklarının başlamasından önce ailesiyle birlikte çıktığını anlattı. Söylendiği gibi Dubai'de olmadığını belirten Montana Brown, İngiltere'deki seyahat kısıtlamaları nedeniyle ülkeye dönmek yerine Barbados'ta kalma kararı aldıklarını da ekledi.
Denizde bile maskeli

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle