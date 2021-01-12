Denizde bile maskeli

Kamera karşısına geçtiği Love Island adlı TV şovuyla ünlenen Montana Brown, bir süredir Barbados'ta Bridgetown'da yeni yıl tatilinde. 25 yaşındaki Brown, önceki gün de arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tekne gezintisinde görüntülendi. Bir haftadan fazladır tatilde olan Montana Brown, önceki gün de arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tekne turunda görüntülendi. Balık avlamaya giden grup, teknede geçirdiği zamanlar dışında koronavirüs önlemi olarak maske takmayı da ihmal etmedi. Montana Brown, teknede geçirdiği günün ardından ötele dönerken hemen maskesini taktı. Denizin içinde yürüdüğü anlarda da mavi renkli maskesini çıkarmadı. Brown'ın İngiltere'deki seyahat yasaklarına rağmen böyle bir tatile çıkması sosyal medyada da tartışma konusu olmuştu. Genç yıldız da bu tartışma ve eleştiriler üzerine bir açıklama yaptı. ontana Brown, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, tatile seyahat yasaklarının başlamasından önce ailesiyle birlikte çıktığını anlattı. Söylendiği gibi Dubai'de olmadığını belirten Montana Brown, İngiltere'deki seyahat kısıtlamaları nedeniyle ülkeye dönmek yerine Barbados'ta kalma kararı aldıklarını da ekledi.