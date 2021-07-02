Monica Bellucci ile Vincent Cassel'in kÄ±zÄ± Deva annesinin yolunda

ANNESÄ°NÄ°N Ä°ZÄ°NDE

Bir zamanlar dillere destan bir aÅŸk ve evlilik yaÅŸayan ama sonra yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran Ä°talyan yÄ±ldÄ±z Monica Bellucci ile FransÄ±z oyuncu Vincent Cassel'in bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Deva, Ä°talya'nÄ±n Portofino kentinde gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± Ã§ekimde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Son iki yÄ±ldÄ±r model olarak kariyer yapmaya baÅŸlayan Deva Cassel, bu konuda da annesinin ayak izlerini takip ediyor gibi.

Â YÄ°NE TANITIM YÃœZÃœ OLDU

GenÃ§ kÄ±z, tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olduÄŸu firmanÄ±n reklam filmi iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Daha Ã¶nce Ã§ekimler sÄ±rasÄ±nda annesi Monica Bellucci'nin yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ± Deva Cassel, bu kez ekip arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte yalnÄ±z baÅŸÄ±naydÄ±. GenÃ§ kÄ±z, kamera arkasÄ±nda sergilediÄŸi neÅŸeli tavÄ±rlarÄ±yla da dikkat Ã§ekti. Deva Cassel'Ä±n annesinin genÃ§lik yÄ±llarÄ±na olan benzerliÄŸi de gÃ¶zden kaÃ§madÄ±.

Â MODA DÃœNYASINDA TANINMAYA BAÅžLADI

Bellucci ile Cassel'in iki kÄ±zÄ±ndan bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Deva Cassel, geÃ§en yÄ±l yaz aylarÄ±nda da Ã¼nlÃ¼ bir moda firmasÄ±nÄ±n Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± parfÃ¼mÃ¼n tanÄ±tÄ±m filmi iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§miÅŸti. Ondan sonra da dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli moda etkinliklerinden biri olan Milano Moda HaftasÄ±'nda yine aynÄ± firmanÄ±n defilesinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. HenÃ¼z Ã¶ÄŸrenim hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Deva Cassel de "armut dibine dÃ¼ÅŸtÃ¼" deyimini doÄŸrular gibi aynÄ± kulvarda olmasa da gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda kariyer yapacak.

ANNESÄ° ONUNLA GURUR DUYUYOR

Bellucci, geÃ§en yÄ±l ilk kapak pozunu veren kÄ±zÄ± iÃ§in duyduÄŸu mutluluÄŸu sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. 56 yaÅŸÄ±ndaki Bellucci, kÄ±zÄ±nÄ±n pozunu kendi Instagram sayfasÄ±nda Bir zamanlar kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÄ±z vardÄ±... Zaman Ã§ok hÄ±zlÄ± geiyor. Hayat seni korusun canÄ±m" mesajÄ±yla birlikte paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°KÄ° Ã‡OCUKLARI VAR

Deva Cassel'in annesi Monica Bellucci ile babasÄ± Vincent Cassel, 1999'da evlendi 2013'te boÅŸandÄ±. Cassel geÃ§en yÄ±l model Tina Kunakey ile ikinci evliliÄŸini yaptÄ±. Deva Cassel'Ä±n bir tane Ã¶z bir tane de Ã¼vey olmak Ã¼zere iki kardeÅŸi bulunuyor. Monica Bellucci ve Vincent Cassel iki Ã§ocuklarÄ±na raÄŸmen evliliklerini sonlandÄ±rdÄ±.



Ä°KÄ°NCÄ° EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NÄ° YAPTI

Monica Bellucci ile Vincent Cassel'in evliliÄŸinden Deva'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 11 yaÅŸÄ±nda LÃ©onie Cassel adÄ±nda bir kÄ±zlarÄ± daha bulunuyor. Cassel, Bellucci ile evliliÄŸini bitirdikten sonra Tina Kunakey ile dÃ¼nya evine girdi. Ã‡iftin bu evlilikten Amazonie adÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyor.

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