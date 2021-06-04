Mutsuz prenses gergedanlarÄ±n peÅŸinde saraydan mÄ± kaÃ§tÄ±

GERGEDANLAR Ä°Ã‡Ä°N GÃœNEY AFRÄ°KA'DA

Avrupa'nÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¼lkesi Monako'nun tahtÄ±nda oturan Prens Albert'in eÅŸi Prenses Charlene, gÃ¼zelliÄŸi bir yana hep bu mutsuz gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle gÃ¼ndeme geldi. Åžimdiyse bambaÅŸka bir sÃ¶ylentiyle dÃ¼nya basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerinde. Kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan vakfÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yakÄ±ndan takip etmek iÃ§in GÃ¼ney Afrika'ya giden Prenses Charlene'in, henÃ¼z Ã¼lkeye dÃ¶nmemesi ve Ã§ocuklarÄ±nÄ±n babalarÄ±yla birlikte Monako'da kalmasÄ±, Ã§iftin arasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k olduÄŸu sÃ¶ylentilerini iyice alevlendirdi.



GERÃ‡EKTEN ENFEKSÄ°YON NEDENÄ°YLE MÄ°?

Her ne kadar Charlene'in, geÃ§irdiÄŸi bir enfeksiyon nedeniyle Monako'ya dÃ¶nmeyi geciktirdiÄŸi aÃ§Ä±klansa da bunun altÄ±nda baÅŸka neden arayan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi bulunuyor. Prenses Charlene, kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan vakfÄ±n, GÃ¼ney Afrika'daki gergedanlarÄ± korumak iÃ§in yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ bir Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda bir seyahate Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¼ney Afrika'da gergedanlarÄ±n korunduÄŸu bÃ¶lgeyi ve bunun iÃ§in yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± inceleyen Charlene, o sÄ±rada Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Prenses'in, yeni saÃ§ modeli de yine ilgi odaÄŸÄ± oldu. Eski modelini biraz daha deÄŸiÅŸtirerek yine kraliyet saraylarÄ±nda alÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k bir model seÃ§en Charlene, bu tarzÄ±yla da ilgi odaÄŸÄ± oldu.

SAÃ‡ MODELÄ° DURMADAN DEÄžÄ°ÅžÄ°YOR

Prenses Charlene, geÃ§en yÄ±lÄ±n son ayÄ±nda da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte Punk tarzÄ± kestirdiÄŸi saÃ§larÄ±yla ilgi odaÄŸÄ± olmuÅŸtu. Hatta bu konuda sosyal medyada ilginÃ§ yorumlar da yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Kraliyet ailesi Ã¼yelerini daha Ã§ok geleneksel saÃ§ modelleriyle gÃ¶rmeye alÄ±ÅŸanlar da bu deÄŸiÅŸiklik karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸoke oldu. BazÄ± saÃ§ tasarÄ±mcÄ±larÄ± Prenses'in saÃ§larÄ±nÄ±n sanki altÄ± yaÅŸÄ±ndaki ikizleri tarafÄ±ndan kesilmiÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼rdÃ¼. BazÄ±larÄ± da kendisinin bile yapmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini belirtti.





KULAK, BURUN, BOÄžAZ ENFEKSÄ°YONU

Charlene, GÃ¼ney Afrika'da da daha farklÄ± ama yine sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± saÃ§ biÃ§imiyle dikkat Ã§ekti. Prenses'in, ENT (Kulak, Burun, BoÄŸaz) enfeksiyonu geÃ§irdiÄŸi ve doktorunun Ã¶nerisiyle Ã¼lkesine dÃ¶nmeyi ertelediÄŸi basÄ±na yansÄ±yan haberler arasÄ±nda. Bu arada kocasÄ± Prens Albert de ikiz Ã§ocuklarÄ± ile birlikte Monako'da dÃ¼zenlenen bir etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±. Ã‡iftin, geÃ§en ocak ayÄ±ndan bu yana hiÃ§ birlikte gÃ¶rÃ¼lmemesi ise aralarÄ±nÄ±n bozuk olduÄŸu, Charlene'in saraydan biraz da olsa kaÃ§mak iÃ§in GÃ¼ney Afrika'daki bu seyahati bahane ettiÄŸi iddialarÄ±nÄ±n ortaya atÄ±lmasÄ± da gecikmedi.





GRACE KELLY'NÄ°N GELÄ°NÄ°

Zimbabwe doÄŸumlu eski bir olimpik yÃ¼zÃ¼cÃ¼ olan Charlene'nin bu kadar ilgi cekmesinin bir nedeni de bir efsanenin, yani Grace Kelly'nin tahtÄ±na geÃ§mesi. Bir Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ±yken, o dÃ¶nemde Ã¼lkenin yÃ¶neticisi olan Prens Rainier'nin yani Prens Albert'in babasÄ±nÄ±n kalbini Ã§alan Grace Kelly, Hollywood'daki parlak kariyerini bÄ±rakÄ±p aÅŸkÄ±nÄ±n peÅŸinden Avrupa'ya gitmiÅŸti. GÃ¼zelliÄŸi kadar trajik Ã¶lÃ¼mÃ¼yle de dÃ¼nyanÄ±n ilgisini Ã§eken Grace Kelly'nin gelini olan Prenses Charlene onun tahtÄ±na oturmasÄ±yla da bÃ¼yÃ¼k ilgi Ã§ekiyor bu yÃ¼zden.





GERÃ‡EKLER PERÄ° MASALI GÄ°BÄ° DEÄžÄ°L

Prens Albert ile evliliÄŸinden Gabriella ve Jacques adÄ±nda biri kÄ±z diÄŸeri erkek ikiz Ã§ocuk annesi olan Charlene biraz da Grace Kelly'den kendisine geÃ§en bu miras nedeniyle tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n ilgisini Ã§eken sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir prenses. Charlene, dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde sÃ¼rekli aÄŸlamasÄ±, dÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesi ise saraydan kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±yla da gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. AslÄ±nda baÅŸlarda herkes onu da "modern Ã§aÄŸlarÄ±n KÃ¼lkedisi masalÄ± kahramanlarÄ±ndan biri" olarak nitelendiriyordu. Ama sonra gerÃ§ekler birbiri ardÄ±na ortaya Ã§Ä±kmaya baÅŸlayÄ±nca bazÄ± masallarÄ±n da mutlu sonla bitmediÄŸi de anlaÅŸÄ±ldÄ±.



EVLÄ°LÄ°K DIÅžI Ã‡OCUKLAR MUTLULUÄžUNA GÃ–LGE DÃœÅžÃœRDÃœ

Evlilikten sonra "prenses" unvanÄ±nÄ± alan Charlene Wittstock da "mutsuz prenses" olarak dÃ¼nya sahnesinde yerini aldÄ±. Bu mutsuzluÄŸu da sebepsiz deÄŸildi kuÅŸkusuz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Prens Albert, Ã§apkÄ±nlÄ±klarÄ±yla ve sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± yaÅŸamÄ±yla Ã¼nlÃ¼ydÃ¼. Prens'in bir hostes ve bir garsondan iki Ã§ocuÄŸu bulunuyor. Bir garsonla iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ±na annesinin adÄ± olan Grace'i ve kendi soyadÄ± olan Grimaldi'yi verdi. TÄ±pkÄ± bir sÃ¼re sonra bir hostesten dÃ¼nyaya gelen oÄŸluna yaptÄ±ÄŸÄ± gibi. BÃ¼tÃ¼n bunlar dÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã¶nceydi elbette. Prens Albert da evlendikten sonra bu iki evlilik dÄ±ÅŸÄ± Ã§ocuÄŸunu Ã§ok gÃ¼ndeme getirmemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.





Ä°KÄ°ZLER ÃœLKENÄ°N GELECEÄžÄ°NÄ° KURTARDI

Bir dÃ¶nem de Charlene ile evliliÄŸinden biri kÄ±z diÄŸeri erkek iki Ã§ocuk sahibi oldular. Ama bu durum bile Prenses Charlene'in yÃ¼zÃ¼ndeki mutsuzluk izlerini silemedi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yine Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Charlene ile Prens Albert arasÄ±nda bir anlaÅŸma yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. BoÅŸanacaklarsa bile bu, Ã§ocuklarÄ± dÃ¼nyaya geldikten sonra olacaktÄ±. Ä°ddialara gÃ¶re Ã¼lkenin geleceÄŸi bu Ã§ocuklara baÄŸlÄ±ydÄ±. Belki evlilik de bu yÃ¼zden yapÄ±ldÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¼lkenin Fransa ile 1981 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bir anlaÅŸmaya gÃ¶re eÄŸer tahta geÃ§ecek bir veliaht bulunmazsa Monako, Fransa'ya baÄŸlanacaktÄ±. Sonunda dÃ¼nyaya gelen biri kÄ±z diÄŸeri erkek ikizleri, Ã¼lkenin geleceÄŸini de kurtarmÄ±ÅŸ oldu.



'BU KADARI DA OLMAZ'

Prenses Charlene'in gelin gittiÄŸi Monako hanedanÄ± yani Grimaldi ailesinin geÃ§miÅŸi gerÃ§ekten de eÅŸine sÄ±k rastlanmayacak trajik olaylarla dolu. Grimaldi ailesi, dÃ¼nyanÄ±n en kÃ¼Ã§Ã¼k ve zengin Ã¼lkelerinden birinin hÃ¼kÃ¼mdarÄ±. Saraylarda yaÅŸÄ±yorlar ve servetleri sayÄ±lamayacak kadar bÃ¼yÃ¼k. Ama gerÃ§ek anlamda mutluluÄŸu bir tÃ¼rlÃ¼ bulamÄ±yorlar. Her ne kadar ilk anda bir ÅŸehir efsanesini andÄ±rsa da bunun nedeninin yÃ¼zyÄ±llar Ã¶ncesine uzanan bir lanet olduÄŸuna inananlar da var. Ä°ÅŸte dÃ¼nyanÄ±n en zengin kraliyet ailelerinden biri olan Grimaldi ailesinin Ã¼zerinde dolaÅŸÄ±p duran o kara bulutlarÄ±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼ ve yaÅŸadÄ±klarÄ± "Bu kadarÄ± da olmaz" dedirten korkunÃ§ olaylar.





BAÅžLARINA GELMEYEN KALMADI

YÄ±llardÄ±r Monaco PrensliÄŸi denilince birÃ§ok insanÄ±n aklÄ±na masallara yaraÅŸÄ±r gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler gelir. GÃ¼zeller gÃ¼zeli Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ± Grace Kelly ile evlenen yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±, ÅŸefkatle Prens Rainier... Ä°lk bakÄ±ÅŸta olup bitenler masal gibi olsa da gerÃ§ek hayatta bu ailenin hiÃ§bir Ã¼yesi "sonsuza kadar mutlu" bir ÅŸekilde yaÅŸayamadÄ±. Ã–zetle baÅŸlarÄ±na gelmeyen trajedi kalmadÄ±.

Monaco'yu yÃ¶neten Grimaldi ailesi 13'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lda gÃ¼cÃ¼nÃ¼n zirvesine ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte o yÄ±llarda yaÅŸanan korkunÃ§ bir olay ve olayÄ±n maÄŸdurunun sÃ¶zlerinin ailenin kaderine etki ettiÄŸine inanÄ±lÄ±yor. YÃ¼zyÄ±llardÄ±r anlatÄ±lanlara gÃ¶re, bÃ¼yÃ¼cÃ¼ olduÄŸu da sÃ¶ylenen bir Flaman kadÄ±n, nÃ¼fuzlu Grimaldi ailesinden bir Ã¼yenin tecavÃ¼zÃ¼ne uÄŸradÄ±. KadÄ±n Ã¶ylesine sarsÄ±ldÄ± ki aileyi lanetledi. Flaman kadÄ±n "Bir Grimaldi, evliliÄŸinde asla gerÃ§ek mutluluÄŸu bulamayacak" dedi. SonuÃ§ta, o lanetli sÃ¶zler gerÃ§eÄŸe mi dÃ¶ndÃ¼ bilinmez ama gerÃ§ekten de ailenin Ã¼yeleri ne evliliklerinde ne de genel hayatlarÄ±nda gerÃ§ek mutluluÄŸa ulaÅŸamadÄ±.



DÄ°LLERE DESTAN DÃœÄžÃœN

Grace Kelly, 1950'lerde Hollywood'un en gÃ¶zde yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biriydi. GÃ¼zelliÄŸinin de zarafetinin de eÅŸi benzeri yoktu. Bu durum, Avrupa'nÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k ve zengin Ã¼lkesi Monaco'nun hÃ¼kÃ¼mdarÄ± olan Prens Rainier'nin de gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§madÄ±. Kelly ve Prens, kelimenin tam anlamÄ±yla masallara yaraÅŸÄ±r bir dÃ¼ÄŸÃ¼nle evlendi. ÃœÃ§ Ã§ocuklarÄ± oldu: Albert, Caroline ve Stephanie. Fakat ailenin mutluluÄŸu 1982 yÄ±lÄ±nda bir daha geriye dÃ¶nÃ¼lmeyecek ÅŸekilde bozuldu. KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Stephanie ile bulunduÄŸu arabada trafik kazasÄ± geÃ§irdi Prenses Grace. O kaza sonucu henÃ¼z 53 yaÅŸÄ±ndayken kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan hastanede son nefesini verdi.





Ä°STENMEYEN EVLÄ°LÄ°K

Grimaldi ailesinin Ã¼zerinde dolaÅŸan kara bulutlar bununla da daÄŸÄ±lmaz. Aile kÄ±sa bir sÃ¼re sonra bir baÅŸka trajedi ile sarsÄ±lÄ±r. Bu kez hayatÄ± deÄŸiÅŸen kiÅŸi Ã§iftin bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Caroline olur. 1970'lerde dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶zde bekar prensesi olan Caroline, kendisinden yaÅŸÃ§a bÃ¼yÃ¼k iÅŸ adamÄ± Philippe Junot ile evlenir, Ã¼stelik ailesinin karÅŸÄ± Ã§Ä±kmasÄ±na raÄŸmen. Ama bu evlilik uzun sÃ¼rmez.





BÃœYÃœK AÅžKI GÃ–ZLERÄ°NÄ°N Ã–NÃœNDE Ã–LDÃœ

Prenses Caroline, mutluluÄŸu ikinci evliliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Ä°talyan iÅŸ adamÄ± Stefano Casiraghi'de buldu. ÃœÃ§ Ã§ocuklarÄ± oldu:Charlotte; Andrea ve Pierre. Fakat Caroline'in mutluluÄŸu kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼.Â Stefano Casiraghi, henÃ¼z 30'lu yaÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndayken karÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde geÃ§irdiÄŸi bir sÃ¼rak teknesi kazasÄ±nda Ã¶ldÃ¼. Takvimler 1990 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶stermektedir o sÄ±rada. Yani, Prenses Grace'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden 8 yÄ±l sonra aile bir baÅŸka trajedi ile sarsÄ±ldÄ±. Prenses Caroline 2001 yÄ±lÄ±nda Hanover Prensi Ernst August ile evlendi. Åžimdilik sakin bir hayat sÃ¼rÃ¼yor.





KÃœÃ‡ÃœK PRENSESÄ°N Ã‡ILGIN HAYATI

Ailenin kÃ¼Ã§Ã¼k prensesi Stephanie'ye gelirsek... Annesinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kazada yanÄ±nda olan Stephanie uzun sÃ¼re kendini toparlayamadÄ±. GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda da bir dÃ¶nem ÅŸarkÄ±cÄ±lÄ±ÄŸa merak salan Stephanie, annesinin kaybÄ±ndan sonra daha da sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir hayat sÃ¼rmeye baÅŸladÄ±.Â KorumasÄ± Daniel Ducruet ile evlenir ve iki Ã§ocuk sahibi olur. Ancak Ducruet, Stephanie'yi BelÃ§ika GÃ¼zeli ile aldatÄ±nca ayrÄ±ldÄ±lar.





SÄ°RKTE YAÅžADI

Daha sonra Monaco SarayÄ±'nÄ±n gÃ¼venlik mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Jean Raymond Gottlieb ile aÅŸk yaÅŸar ve bir Ã§ocuk sahibi oldu. Ancak bu iliÅŸki de uzun sÃ¼rdÃ¼. Daha sonra bir sirkte Ã§alÄ±ÅŸan ve fil terbiyecisi olan Franco Knie ile aÅŸk aÅŸamaya baÅŸladÄ±. Ã‡ocuklarÄ±nÄ± da alÄ±p Knie ile birlikte onun sirk karavanÄ±nda yaÅŸamaya baÅŸladÄ±lar. Ama bÃ¼yÃ¼k bir sorun vardÄ±, Franco Knie evliydi. Bu iliÅŸki de uzun sÃ¼rmedi.





AÅžKTA MUTLULUÄžU ARADI

Grimaldi ailesinin Ã¼zerindeki kara bulutlar, sonraki kuÅŸaklarda biraz da olsa daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Prenses Caroline'in bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Charlotte, oyuncu Gad Almaleh ile iliÅŸkisinden bir Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirdi ama Ã§ift yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l da Dimitri Rassam ile evlendi.

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BELKÄ° DE LANET ONLARLA BÄ°TTÄ°

Charlotte'un aÄŸabeyi Andrea, Tatiana Santa Domingo ile en kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸleri Pierre de Beatrice Borromeo ile evli. OnlarÄ±n evliliÄŸi mutlu bir ÅŸekilde devam ediyor. Belki de 13'Ã¼ncÃ¼ yÃ¼zyÄ±lda bir tecavÃ¼z ile baÅŸlayan lanet ÅŸimdilik sona erdi.

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