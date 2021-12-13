Monako Prensesi Charlene'in gizemli hastalÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda "yok artÄ±k" dedirten iddia!

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Ä°DDÄ°ALARIN ARKASI GELMÄ°YOR

Bir yandan gazete ve dergilerde, bir yandan kraliyet ailesi uzmanlarÄ± cephesinde, diÄŸer yandan da sosyal medyada Prenses Charlene'in bir yÄ±lÄ± bulan yokluÄŸuyla ilgili bin bir tÃ¼rlÃ¼ iddia Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Monako SarayÄ± da doyurucu bir aÃ§Ä±klama yapmak yerine "kaÃ§amak oynamaya" baÅŸlayÄ±nca bunlarÄ±n ardÄ± arkasÄ± da kesilmedi.

'BU KADARI DA OLMAZ HERHALDE' DEDÄ°RTEN Ä°DDÄ°A

GergedanlarÄ±n soyunun tÃ¼kenmemesi iÃ§in faaliyet gÃ¶steren ve kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan vakfÄ±n faaliyetlerini Ã¶ne sÃ¼rerek ailesinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± GÃ¼ney Afrika'ya giden ve 10 ay orada kalan Prenses'in, aÄŸÄ±r bir sinÃ¼s enfeksiyonuna yakalandÄ±ÄŸÄ± ardÄ±ndan birkaÃ§ kez operasyon geÃ§irdiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ± resmi olarak. Ama bunlar kimseyi tatmin etmedi. Monako Prensi Albert ile Prenses Charlene'in boÅŸanacaÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼ Ã¶nce. ArdÄ±ndan Prenses'in aÃ§Ä±klananÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Kanserden uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na oradan psikolojik Ã§Ã¶kÃ¼ntÃ¼ye kadar akla hayale gelen her tÃ¼r iddia Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Monako'ya dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nden kÄ±sa bir sÃ¼re sonra eÅŸi Prens Albert'in "KarÄ±m psikolojik ve fiziksel olarak tÃ¼kenmiÅŸ durumda. AdÄ±nÄ± ÅŸimdi sÃ¶ylemeyeceÄŸim bir Avrupa Ã¼lkesinde tedavi gÃ¶rÃ¼yor" aÃ§Ä±klamasÄ± ortalÄ±ÄŸÄ± sakinleÅŸtirmek yerine sÃ¶ylentileri iyice alevlendirdi. Fakat tÃ¼m bunlar bir yana bir Ä°spanyol kraliyet uzmanÄ±nÄ±n ortaya attÄ±ÄŸÄ± iddia ise herkese "yok artÄ±k" dedirtti.

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Ä°SPANYOL GAZETECÄ°NÄ°N Ä°DDÄ°ASIÂ

Ä°spanyol kraliyet uzmanÄ±, gazeteci ve yazar Pilar Eyre'nin iddiasÄ±na gÃ¶re Prenses Charlene'in uzun sÃ¼ren yokluÄŸunun ardÄ±nda yatan neden "ters giden" estetik operasyonlar. Eyre'nin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Prenses Charlene iÅŸte bu yÃ¼zden halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmÄ±yor, kaÃ§Ä±p saklanmak istiyor. DuyanÄ± ilk anda ÅŸaÅŸÄ±rtan bu iddiayÄ± da ÅŸÃ¶yle savundu Pilar Eyre.

YÃœZÃœNÃœ GÃ–STERMEK Ä°STEMEDÄ°ÄžÄ°NÄ° Ä°LERÄ° SÃœRDÃœ

Prenses Charlene, 10 ay GÃ¼ney Afrika'da kaldÄ±ktan sonra Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde fotoÄŸrafÃ§Ä±larÄ±n ve kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. YanÄ±nda eÅŸi Prens Albert ile yedi yaÅŸÄ±na giren ikizleri Gabriella ve Jacques vardÄ±. Bu sÄ±rada ailenin maske takan tek Ã¼yesi de Prenses Charlene idi. Pilar Eyre bu durumu Charlene'in geÃ§irdiÄŸi ve sonucu istediÄŸi gibi olmayan estetik operasyonlardan sonra ortaya Ã§Ä±kan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ gizleme isteÄŸi olarak yorumladÄ±. Eyre bu iddiasÄ±nÄ± Ã§ok okunan Lecturas dergisinin internet bloÄŸu iÃ§in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± yazÄ±da dile getirdi.

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'HASTALIÄžININ VE OPERASYONLARIN NEDENÄ° DE BU

'Eyre'nin bu konudaki iddiasÄ± bununla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Ona gÃ¶re Charlene'in sinÃ¼s operasyonu geÃ§irmesine neden olan saÄŸlÄ±k sorununun temelinde de bu yatÄ±yor. Yani ona gÃ¶re Prenses Charlene'in aslÄ±nda sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yok. Onun tek sorunu ters giden estetik operasyonlar. Eyre, iddiasÄ±nÄ± bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ±n Prenses Charlene'in Dubai'de geÃ§irdiÄŸi yÃ¼z kaldÄ±rma operasyonu olduÄŸunu sÃ¶yleyerek de ayrÄ±ntÄ±landÄ±rdÄ±.

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KATI YÄ°YECEK TÃœKETEMEZ HALE GELDÄ°

Ortaya atÄ±lan iddialara gÃ¶re Prenses Charlene, sebebi ne olursa olsun gizemli hastalÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden katÄ± yiyecek tÃ¼ketemez hale geldi. Sadece sÄ±vÄ± tÃ¼kettiÄŸi iÃ§in de ciddi miktarda kilo kaybetti. Zaten bu "yemeden iÃ§meden kesilme" durumunu Prens Albert de aÃ§Ä±klamasÄ±nda belirtmiÅŸti.

Ã‡OCUKLARININ DOÄžUM GÃœNÃœNÃœ DE KAÃ‡IRDI

Prenses Charlene, tÃ¼m bu sorunlar yÃ¼zÃ¼nden ikizlerinin yedinci doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ de kaÃ§Ä±rdÄ±. Uzakta kaldÄ±ÄŸÄ± Ã§ocuklarÄ± Gabriella ve Jacques'in doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla kutladÄ± Prenses. Ä°kizlerin pastalarÄ±yla Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± "Mutlu yÄ±llar bebeklerim. TanrÄ±'ya, sizin gibi muhteÅŸem Ã§ocuklarla beni kutsadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ÅŸÃ¼krediyorum" diye yazdÄ±.

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HASTALIÄžI KESÄ°N OLARAK AÃ‡IKLANMIYOR

Prenses Charlene'in hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ne olduÄŸu kesin olarak aÃ§Ä±klanmÄ±yor. GÃ¼ney Afrika'da bulunduÄŸu sÃ¼re iÃ§inde bir sinÃ¼s enfeksiyonuna yakalandÄ±ÄŸÄ±, sonra birkaÃ§ tane operasyon geÃ§irdiÄŸi bu yÃ¼zden de evine dÃ¶nemediÄŸi haberleri basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Monako'ya dÃ¶ndÃ¼kten birkaÃ§ gÃ¼n sonra fiziksel ve ruhsal olarak zayÄ±f olduÄŸu bu yÃ¼zden de aÃ§Ä±klanmayan bir Ã¼lkede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± haberleri geldi.

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Bu arada Prenses Charlene'in babasÄ± Mike Wittstock geÃ§en hafta konuyla ilgili olarak ilk kez bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. 75 yaÅŸÄ±ndaki baba Wittstock, News 24'e verdiÄŸi demeÃ§te kÄ±zÄ±nÄ±n son derece kÄ±rÄ±lgan olduÄŸunu belirtti. GÃ¼ney Afrika'da yaÅŸayan Mike Wittstock, kÄ±zÄ±nÄ±n Ã¼lkede bulunduÄŸu sÃ¼re iÃ§inde de onunla Ã§ok sÄ±k gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸini sÃ¶yledi. Wittstock "KÄ±zÄ±m bir dizi operasyon geÃ§irmiÅŸti, Covid 19 riski yÃ¼zÃ¼nden onunla gÃ¶rÃ¼ÅŸmedim" dedi. Zaten saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± olan kÄ±zÄ±nÄ±n durumunu daha da kÃ¶tÃ¼leÅŸtirmemek iÃ§in onunla fiziksel olarak gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸini sÃ¶zlerine ekledi Baba Wittstock. Fakat hem kÄ±zÄ±yla hem de altÄ± yaÅŸÄ±ndaki ikiz torunlarÄ± Gabriella ve Jacques ile dÃ¼zenli olarak telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Mike Wittstock, kÄ±zÄ± Charlene'in gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸunu bildiÄŸini ve yakÄ±nda iyileÅŸeceÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi. Mike Wittstock'un kÄ±zÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼cÃ¼ olduÄŸu dÃ¶nemde onun antrenÃ¶rÃ¼ olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m

DENEYÄ°MLÄ° KRALÄ°YET GAZETECÄ°SÄ°NDEN Ä°LGÄ°NÃ‡ Ä°DDÄ°A

Bu arada 30 yÄ±ldan fazla bir zamandÄ±r Monako Kraliyet ailesini takip eden gazeteci Joel Sratte McClure da Prenses Charlene'in durumuyla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± yorumlar yaptÄ±. McClure, Charlene'in de hiÃ§ tanÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± kayÄ±nvalidesi, eski oyuncu Grace Kelly'nin kaderini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Onun iddiasÄ±na gÃ¶re Monako Prensi Rainier ile evlendikten sonra Prenses Grace ruhsal aÃ§Ä±dan Ã§ok zor zamanlar geÃ§irdi, derin bir depresyona girdi. Joel Stratte McClure, Grace Kelly'nin evliliÄŸinin ilk yÄ±llarÄ±nda Ã§ok mutsuz olduÄŸunu belirtti. Fakat onun altÄ±nÄ± Ã§izdiÄŸi bir baÅŸka nokta Grace ile gelini Charlene'in durumunun aynÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±.

Bu arada hem saray çalÄ±ÅŸanlarÄ± hem de FransÄ±z Voici dergisinin Prenses Charlene ile ilgili farklÄ± iddialarÄ± da var. Voici'nin, saray çalÄ±ÅŸanlarÄ±na dayanarak öne sürdüÄŸü bu iddialara göre Charlene, yatÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±lar ve uyku haplarÄ±nÄ± koktelyl olarak kullanÄ±yordu. Güney Afrika'da bulunduÄŸu süre içinde de bu alÄ±ÅŸkanlÄ±ktan kurtulmak için çabaladÄ±. Yine saray kaynaklarÄ±nÄ±n ileri sürdüÄŸüne göre Charlene dokuz yÄ±l önce eski bir sakatlÄ±ÄŸÄ±n nüksetmesi nedeniyle aÄŸrÄ± kesici kullanmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ ve baÄŸÄ±mlÄ± hale gelmiÅŸti. Bu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n altÄ±nda yatan neden de Grimaldi ailesiyle birlikte geçirdiÄŸi süre içinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± derin mutsuzluktu. Voici dergisinin bütün bu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k iddialarÄ±nÄ±n altÄ±nda yatan nedene iliÅŸkin yorumu da çarpÄ±cÄ±: Charlene, Grimaldi ailesinin bazÄ± üyelerinin kendisine evlendiÄŸi 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana uyguladÄ±ÄŸÄ± zorbalÄ±ÄŸa daha fazla dayanamadÄ±!

HER Ä°KÄ°SÄ° DE BAÄžIMSIZ VE KARÄ°YER SAHÄ°BÄ° KADINLARDI

Buna raÄŸmen ikisi arasÄ±nda bazÄ± parallellikler de var gazeteciye gÃ¶re. Bu da her ikisinin de evlilikten Ã¶nce baÄŸÄ±msÄ±z ve kariyer sahibi kadÄ±nlar olmasÄ±. Grace Kelly, Monako Prensesi olmadan Ã¶nce Ã§ok Ã¼nlÃ¼ bir Sinema yÄ±ldÄ±zÄ±ydÄ±. Ãœstelik hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir serveti de vardÄ±. Zaten yÄ±llar sonra ortaya atÄ±lan iddialara gÃ¶re Prens Rainier, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan sonra ekonomisi giderek olumsuz bir Ã§ehreye bÃ¼rÃ¼nen Ã¼lkesi Monako'nun geleceÄŸini kurtarmak iÃ§in her anlamda parlak bir yÄ±ldÄ±z olan Grace Kelly'yi seÃ§miÅŸti. Hatta bu iddialara gÃ¶re Grace Kelly ile evlenmesi Rainier'ye danÄ±ÅŸmanlarÄ± tarafÄ±ndan Ã¶ÄŸÃ¼tlenmiÅŸti. Bu konudaki diÄŸer adayÄ±n Marilyn Monroe olduÄŸu da bu iddialar arasÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±. Yani Grace de tÄ±pkÄ± hiÃ§ tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± gelini gibi zengin erkek peÅŸinde bir kadÄ±n deÄŸildi.

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'GRIMALDI AÄ°LESÄ°NE UYGUN DEÄžÄ°L'

Prenses Charlene de Monako Prensi Albert ile evlenmeden Ã¶nce baÅŸarÄ±lÄ± bir yÃ¼zÃ¼cÃ¼ydÃ¼ ve GÃ¼ney Afrika'da bambaÅŸka bir hayatÄ± vardÄ±. Ã–zellikle de Prens Albert'in eÅŸi olarak yani Ã¼lkenin en Ã§ok dikkat Ã§eken kiÅŸisi olarak attÄ±ÄŸÄ± her adÄ±mÄ±n bÃ¶ylesine incelendiÄŸi bir yaÅŸam onun iÃ§in hiÃ§ de kolay olmadÄ±.Â Joel Stratte McClure, Prenses Charlene'in aslÄ±nda Prens Albert'e de Grimaldi ailesine de uygun bir gelin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Charlene ile Albert'in kardeÅŸleri Prenses Caroline ve Prenses Stephanie arasÄ±nda bir uyum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yledi. Deneyimli gazeteci, Prenses Charlene'in sanki kimsenin kendisi hakkÄ±nda ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ umursamÄ±yormuÅŸ gibi mesafeli bir havasÄ± olduÄŸunu ve bazen de Ã§ok mutsuz gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. McClure "Charlene tipik bir Monakolu eÅŸ deÄŸil" diye konuÅŸtu. Az da olsa bazÄ± Ã§evrelerde dile getirildiÄŸi gibi bir zengin erkek avcÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da vurguladÄ±.

EYRE'NÄ°N Ä°DDÄ°ASINI AKLA YAKIN BULANLAR DA VAR





Her ne kadar resmi olarak merak giderecek net bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmamÄ±ÅŸ olsa da Pilar Eyre'nin iddiasÄ±na inananlar da var. Prenses'in gÃ¶rÃ¼nÃ¼m olarak yÄ±llar iÃ§inde geÃ§irdiÄŸi deÄŸiÅŸim de eski fotoÄŸraflarÄ±yla ÅŸimdiki hali kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Elbette bu deÄŸiÅŸimin nedenlerinden biri Prenses Charlene'in yaÅŸ almasÄ± ve bunun getirdikleri. Ama bazÄ± mÃ¼dahaleler olduÄŸu da yadsÄ±namayacak bir gerÃ§ek.

Prenses Charlene'in diÅŸleri dÃ¼ÄŸÃ¼ne kadar geÃ§en sÃ¼re iÃ§inde yenilendi.

Charlene'in yÄ±llar Ã¶nce burnundaki kemeri de dÃ¼zelttirdiÄŸi iddialar arasÄ±nda.

Evlenmeden Ã¶nceki adÄ±yla Charlene Wittstock her insan gibi geÃ§ip giden yÄ±llar iÃ§inde deÄŸiÅŸti. Fakat bazÄ± mÃ¼dahaleler olduÄŸu da eski ve yeni fotoÄŸraflarÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ortaya Ã§Ä±kÄ±yor.Â

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