Fotoğrafta mutlu görünen tek şey oyuncak tavşan: Para, pul, ihtişam hepsi tamam ama...

SARAYIN BAHÇESİNDE ÇEKİLEN POZ

Prenses Charlene, Instagram sayfasında takipçilerinin Paskalya Bayramı'nı kutlayan bir aile fotoğrafına yer verdi. Fotoğrafta dört kişilik aile, Monako Sarayı'nın bahçelerinden birinde yer alan bir yüzme havuzunun kenarında görülüyor. Prenses Charlene, eşi Monako Prensi 2. Albert ve 7 yaşındaki ikizleri Jacques ile Gabriella'nın çimenlerin üzerinde otururken objektife verdiği bu poza, Prenses'in takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

'FOTOĞRAFTA MUTLU GÖRÜNEN TEK AYRINTI OYUNCAK TAVŞAN'

Prens 2. Albert, Prenses Charlene ve ikizleri Gabriella ile Jacques'ın fotoğraflardaki görünümlerine ilişkin hem sosyal medyada hem de konunun haber haline getirildiği internet sitelerinde ilginç yorumlar yapıldı. Bunların çoğunluğuna göre aile, ikizler de dahil, son derece mutsuz görünüyor. Bu görüşteki kişilerden biri çimenlerin üzerinde ailenin hemen yanında duran oyuncak tavşanın, fotoğrafta mutlu görünen tek unsur olduğunu belirtti. Ona destek olan başkaları da çocukların yüzlerindeki mutsuz ve sıkıntılı ifadeye dikkat çekti. Hatta bu kadar mutsuzluğun içinde en çok masum çocuklara üzüldüğünü belirtenler de çıktı.

PEK DE SAĞLIĞINI KAZANMIŞ GİBİ GÖRÜNMÜYOR

Bu arada Prenses Charlene'in hem mutsuz hem de sağlıksız göründüğünü belirtenler de oldu. Birçok kişi bu fotoğrafların halkla ilişkiler çalışması olduğunu ve sanki her şey yolundaymış gibi bir görünüm çizilmeye çalışıldığını iddia etti. Hatta işi Prenses Charlene'in kocasından nefret ettiğini söyleyecek kadar ileri götürenler de oldu.

NOEL KARTI DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

10 ay kaldığı anavatanı Güney Afrika'dan Monako'ya döndükten birkaç gün sonra adı açıklanmayan bir Avrupa ülkesinde tedaviye gittiği açıklanan 43 yaşındaki Charlene Wittstock, kocası Monako Prensi 2. Albert, çocukları Gabriella ve Jacques ile birlikte göründüğü Noel kartını yayınladı. Prenses Charlene, hayranlarını ve takipçilerini heyecanlandıran bu karta Instagram sayfasında yer verdi.Charlene'in "herkese güzel ve güvenli bir bayram" dilediği ve "bütün sevgimle" diye bitirdiği mesajının yer aldığı bu Noel kartı büyük bir heyecan yarattı. Bu Noel kartının en önemli özelliği, Monako Prenslik ailesinin "tam kadro" yer aldığı görüntünün bir fotoğraf olmaması. Prenses Charlene'in resmi Instagram hesabında paylaştığı bu kutlama kartı, yaptığı Prenses Grace portreleriyle tanınan ressam Stefne Van Zyl'in imzasını taşıyor. Van Zyl, Prenses Charlene, Prens Albert ve çocukları Gabriella ile Jacques'in bir Noel ağacının yanında göründüğü bu resmi kendi Instagram sayfasında da paylaştı.

DÜĞÜNDEN ÖNCE KAÇMA GİRİŞİMLERİ BAŞARISIZ OLDU

Prenses Charlene'in kamuoyu tarafından "mutsuz prenses" olarak adlandırılmasının da bu yorumlarda etkisi büyük. Charlene'in, 2011 yılında Prens Albert ile evlendiği düğünün öncesinde üç kez Monako'dan kaçmaya çalıştığı ve her seferinde de yakalandığı haberleri o dönemde basına yansımıştı. Başlarda Albert ile çok mutluyken sonradan fikrini değiştirmesinin nedenleriyle ilgili de çok çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bunlardan birine göre Albert'in ardı ardına ortaya çıkan gayri meşru çocukları bu konuda etkili olmuştu.

'DÜŞÜNÜP BİR DAHA AĞLADIM'

Prenses Charlene, düğününde de ağlamış ve mendilini elinden düşürmemişti. Sonradan bu konuda bir röportaj sırasında ilginç bir açıklama yapmıştı. Charlene İngiliz gazetesi The Times'a konuşan Charlene o dönemde şunları söylemişti: "Her şey çok bunaltıcıydı ve söylentiler yüzünden karışık duygular içindeydim. Açıkçası gerginlik arttı ve gözyaşlarına boğuldum. Sonra 'Oh hayır, şimdi bütün dünya ağladığımı gördü' diye düşünüp bir daha ağladım.”

Bu arada Monako tahtında oturan Grimaldi ailesinin bütün bu yaşadıklarının yüzyıllar öncesinden gelen bir efsaneye dayandıranlar da var. "Grimaldi laneti" olarak anılan bu efsaneye gelirsek: Yüzyıllar önce güzel ve soylu bir Flaman kadın vardı. Bu kadın aynı zamanda bir cadıydı inanışa göre. O zamanlar kayalıklardan oluşan tek gemilik bir liman şehrinden ibaret küçücük ülkenin prensi de bu kadını görür görmez etkilenir. Ama genç kadın, prensin, onurunu lekelemesine izin vermek istemez. Öte yandan prens kadından aldığı "hayır" yanıtını kabul etmez. Bir gün sevgisinin "gönülsüz hedefini", küçücük ülkesinin görülmeye değer kayalıklarında bir romantik yürüyüşe davet eder. Onu etkileme girişimleri sonuçsuz kalır, kadın prense direnir. Sabrı taşan prens de zorla amacına ulaşmaya çalışır. Prensin bu tacizinden kurtulan kadın çareyi, kendini kayalıklardan aşağıya atmakta bulur. Çünkü, hayatının geri kalanını bu "zorla sevilme" talebinin yarattığı saldırılar altında geçiremeyeceğini anlamıştır. Prensin tacizine maruz kalan genç kadın, kendini kayalıklardan aşağıya bırakmadan önce döner ve Prens'e şunları söyler: "Grimaldiler asla evlilikte mutluluğu bulamayacak." Ve görünüşe göre aradan yüzyıllar geçse de bu efsanedeki lanet hala geçerliliğini koruyor.Bu efsanede sözü edilen bir zamanların önemsiz küçük ülkesi Monako Prensliği. Flaman kadının lanetine neden olan kişi de ülkenin ilk yöneticisi Prens Rainier. Yani herkesin tanıdığı, Grace Kelly'nin eşi Prens Rainier'nin atası. Her ne kadar Monako Prensliği'nin tahtında oturan Grimaldi Ailesi bu efsaneyi yalanlasa da yaşananlar, Flaman kadının lanetinin tuttuğunu doğrular gibi. Ailenin evliliklerinin çoğu gerçekten de boşanma veya trajediyle sonuçlandı. Prens Albert'in küçük kız kardeşi Stephanie iki kez evlenip boşandı, her iki evlilik de bir yıldan biraz fazla sürdü. Albert'in ablası Caroline'in ikinci kocası Stefano, 30 yaşında bir sürat teknesi kazasında öldü. Annesi Prenses Grace 1982'de bir Trafik kazasında öldü. Bu, prenslik için çok travmatik bir andı.

10 AY SONRA DÖNDÜ AMA YİNE ORTADAN KAYBOLDU

Güney Afrika'dan Monako'ya döndükten sonra da Charlene'in sağlık nedenleriyle ismi açıklanmayan bir Avrupa ülkesinde tedaviye gittiği kocası Prens Albert tarafından açıklanmıştı. Her ne kadar Albert, eşinin hangi ülkede olduğunu açıklamasa da Avrupa basınında Prenses'in İsviçre'de olduğu haberleri yer aldı. Bunlara da aileden bir yalanlama gelmedi.

GERÇEK SORUNU MERAK KONUSU

Prenses Charlene'in sağlığı da neredeyse bir yılı aşkın süredir büyük merak konusu. Güney Afrika'da bulunduğu sırada kulak- burun- boğaz enfeksiyonu geçirdiği açıklanan Prenses'in ülkesine dönüp sonra da başka bir ülkede tedaviye gitmesinin ardından söylentiler de arttı. Prenses'in sağlık sorunu hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Bunlardan birine göre Charlene'in geçirdiği estetik operasyon ters gitmiş ve bazı enfeksiyonlara neden olmuştu. Bir iddiaya göre de Charlene, bazı uyarıcı ve uyuşturucu maddelere alışmıştı ve bu yüzden tedavi görmesi gerekiyordu. Diş tedavisinden ruhsal sorunlara kadar çok çeşitli iddia basında yer aldı. Fakat Monako Sarayı'ndan bunların hiçbirine bir yanıt gelmedi. Sadece Prens Albert, eşinin fiziksel ve ruhsal olarak bir bitkinlik içinde olduğunu belirtip tedavi görmesi gerektiğini açıkladı.

BOŞANMA İDDİALARI

Bütün bu sağlık sorunlarının bir bahane olduğu, çiftin ayrılacağı da ortaya atılanlar arasındaydı. Bunlara göre Albert ile Charlene yollarını ayırmak üzereydi. Charlene'in Güney Afrika'dan dönüşü de bu konudaki son görüşmeleri tamamlamak içindi. Eski bir milli yüzücü olan Zimbabwe doğumlu Prenses Charlene'in ya da evlenmeden önceki adıyla Charlene Wittstock'un erkek kardeşinin eşi de bu iddiaları destekleyen bir açıklama yaptı Fransız basınına. Buna göre Charlene, Monako'ya dönmüştü ama eskisi gibi sarayda yaşamayacaktı. Bunun yerine yine Grimaldi ailesine ait olan yüks bir dairede oturacak ve istediği zaman çocuklarını görecekti. Fakat aile içinden yapılan bu açıklamaya da Monako resmi makamlarından bir açıklama ya da yanıt gelmedi.

YÜZÜNÜ GÖSTERMEK İSTEMEDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

İspanyol kraliyet uzmanı, gazeteci ve yazar Pilar Eyre'nin iddiasına göre Prenses Charlene'in uzun süren yokluğunun ardında yatan neden "ters giden" estetik operasyonlar. Eyre'nin ileri sürdüğüne göre Prenses Charlene işte bu yüzden halkın karşısına çıkmıyor, kaçıp saklanmak istiyor. Duyanı ilk anda şaşırtan bu iddiayı da şöyle savundu Pilar Eyre. Prenses Charlene, 10 ay Güney Afrika'da kaldıktan sonra ülkesine döndüğünde fotoğrafçıların ve kameraların karşısına çıktı. Yanında eşi Prens Albert ile yedi yaşına giren ikizleri Gabriella ve Jacques vardı. Bu sırada ailenin maske takan tek üyesi de Prenses Charlene idi. Pilar Eyre bu durumu Charlene'in geçirdiği ve sonucu istediği gibi olmayan estetik operasyonlardan sonra ortaya çıkan görüntüyü gizleme isteği olarak yorumladı. Eyre bu iddiasını çok okunan Lecturas dergisinin internet bloğu için kaleme aldığı yazıda dile getirdi.

'HASTALIĞININ VE OPERASYONLARIN NEDENİ DE BU

'Eyre'nin bu konudaki iddiası bununla sınırlı değil. Ona göre Charlene'in sinüs operasyonu geçirmesine neden olan sağlık sorununun temelinde de bu yatıyor. Yani ona göre Prenses Charlene'in aslında sanıldığı gibi ciddi sağlık sorunları yok. Onun tek sorunu ters giden estetik operasyonlar. Eyre, iddiasını bütün bunların başlangıcının Prenses Charlene'in Dubai'de geçirdiği yüz kaldırma operasyonu olduğunu söyleyerek de ayrıntılandırdı.

Ortaya atılan iddialara göre Prenses Charlene, sebebi ne olursa olsun gizemli hastalığı yüzünden katı yiyecek tüketemez hale geldi. Sadece sıvı tükettiği için de ciddi miktarda kilo kaybetti. Zaten bu "yemeden içmeden kesilme" durumunu Prens Albert de açıklamasında belirtmişti. Prenses Charlene'in hastalığının ne olduğu kesin olarak açıklanmıyor. Güney Afrika'da bulunduğu süre içinde bir sinüs enfeksiyonuna yakalandığı, sonra birkaç tane operasyon geçirdiği bu yüzden de evine dönemediği haberleri basına yansımıştı. Monako'ya döndükten birkaç gün sonra fiziksel ve ruhsal olarak zayıf olduğu bu yüzden de açıklanmayan bir ülkede tedavi altına alındığı haberleri geldi.

DENEYİMLİ KRALİYET GAZETECİSİNDEN İLGİNÇ İDDİA

Bu arada 30 yıldan fazla bir zamandır Monako Kraliyet ailesini takip eden gazeteci Joel Sratte McClure da Prenses Charlene'in durumuyla ilgili çarpıcı yorumlar yaptı. McClure, Charlene'in de hiç tanışmadığı kayınvalidesi, eski oyuncu Grace Kelly'nin kaderini paylaştığını ileri sürdü. Onun iddiasına göre Monako Prensi Rainier ile evlendikten sonra Prenses Grace ruhsal açıdan çok zor zamanlar geçirdi, derin bir depresyona girdi. Joel Stratte McClure, Grace Kelly'nin evliliğinin ilk yıllarında çok mutsuz olduğunu belirtti. Fakat onun altını çizdiği bir başka nokta Grace ile gelini Charlene'in durumunun aynı olmadığı.

BAĞIMLILIK SORUNU OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Bu arada hem saray çalışanları hem de Fransız Voici dergisinin Prenses Charlene ile ilgili farklı iddiaları da var. Voici'nin, saray çalışanlarına dayanarak öne sürdüğü bu iddialara göre Charlene, yatıştırıcılar ve uyku haplarını kokteyl olarak kullanıyordu. Güney Afrika'da bulunduğu süre içinde de bu alışkanlıktan kurtulmak için çabaladı. Yine saray kaynaklarının ileri sürdüğüne göre Charlene dokuz yıl önce eski bir sakatlığın nüksetmesi nedeniyle ağrı kesici kullanmaya başlamış ve bağımlı hale gelmişti. Bu bağımlılığın altında yatan neden de Grimaldi ailesiyle birlikte geçirdiği süre içinde yaşadığı derin mutsuzluktu. Voici dergisinin bütün bu bağımlılık iddialarının altında yatan nedene ilişkin yorumu da çarpıcı: Charlene, Grimaldi ailesinin bazı üyelerinin kendisine evlendiği 2011 yılından bu yana uyguladığı zorbalığa daha fazla dayanamadı!

'GRIMALDI AİLESİNE UYGUN DEĞİL'

Prenses Charlene de Monako Prensi Albert ile evlenmeden önce başarılı bir yüzücüydü ve Güney Afrika'da bambaşka bir hayatı vardı. Özellikle de Prens Albert'in eşi olarak yani ülkenin en çok dikkat çeken kişisi olarak attığı her adımın böylesine incelendiği bir yaşam onun için hiç de kolay olmadı. Joel Stratte McClure, Prenses Charlene'in aslında Prens Albert'e de Grimaldi ailesine de uygun bir gelin olmadığını ileri sürdü. Charlene ile Albert'in kardeşleri Prenses Caroline ve Prenses Stephanie arasında bir uyum olmadığını da söyledi. Deneyimli gazeteci, Prenses Charlene'in sanki kimsenin kendisi hakkında ne düşündüğünü umursamıyormuş gibi mesafeli bir havası olduğunu ve bazen de çok mutsuz göründüğünü belirtti. McClure "Charlene tipik bir Monakolu eş değil" diye konuştu. Az da olsa bazı çevrelerde dile getirildiği gibi bir zengin erkek avcısı olmadığını da vurguladı.