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Haber Giriş: 21.03.2021 - 08:14 | Son Güncelleme:

Mohamed Hadid: İstanbul’a bayıldım

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Mohamed Hadid: İstanbul’a bayıldım

Dünyaca ünlü model kardeşler Gigi ve Bella Hadid’in babası Mohamed Hadid İstanbul’a geldi.

Memaar Al Morshedy’in CEO’su Hassan Morshedy ile birlikte Türkiye’ye gelen Hadid, önceki gün Zeytinburnu Fişekhane’de bulunan tahin konseptli The Levand adlı mekanın açılışına katıldı. Gayrimenkul kralı olarak anılan Mohamed Hadid, kendisine ikram edilen baklava ve çayı çok beğendiğini ifade etti.

Mohamed Hadid: İstanbul’a bayıldım

3 gün İstanbul’da konaklayacağı ve İstanbul’un tarihi yerlerini de gezeceği öğrenilen Mohamed Hadid “Türk insanının cana yakın ve misafirperver olduğunu duymuştum gelmeden önce ama yemeklerinin bu kadar şahane olduğunu bilmiyordum. Buralara bayıldım. Asıl yaz aylarında bir kez daha gelerek bu sefer iyi bir tatil yapmak istiyorum” dedi.

 

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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