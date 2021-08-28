Moğollar grubunun eski davulcusu Ayzer Danga hayatını kaybetti

Müzik dünyasından bir yıldız daha kaydı. Moğollar'ın eski davulcusu Ayzer Danga koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Cahit Berkay ve Taner Öngür, müzisyen arkadaşlarının vefat haberini sosyal medyadan duyurdu.

Cahit Berkay Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Yıllarca Moğollar’da birlikte müzik yaptığımız kardeşim Ayzer’i kaybettik… Çok üzgünüm…' ifadelerini kullandı.

Taner Öngür ise 'Çok üzgünüm, yıllarca birlikte sahne aldığımız, çok sevdiğim arkadaşım Ayzer Danga'yı kaybettik, sonsuz yolculuğunda yolun açık olsun kardeşim...' mesajını paylaştı.

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