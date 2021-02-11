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BACKGRID UK, SPLASH NEWS
Haber Giriş: 11.02.2021 - 12:04 | Son Güncelleme:

Bir gün mutlaka

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Bir gün mutlaka
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Top model Sara Sampaio, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini çok şaşırttı. 

Bir gün mutlaka



TAKİPÇİLERİ ŞAŞIRDI
Portekizli model Sara Sampaio, bir peruk takarak çektiği selfie pozlarını sosyal medya sayfasından paylaştı. 29 yaşındaki Sampaio, kahküllü ve iki örgülü fotoğrafını "olmuş mu olmamış mı?" diye sorarak takipçileriyle paylaştı.

Bir gün mutlaka


ARDI ARDINA YORUMLAR GELDİ
Ünlü modelin bu paylaşımına takipçilerinden farklı yorumlar geldi. Bazıları bu görüntünün ona hiç yakışmadığını belirtirken bazıları da tam tersine gayet güzel göründüğünü belirtti.

Bir gün mutlaka


BİR GÜN BÖYLE BİR GÖRÜNTÜ HAYAL EDİYOR
Sampaio, paylaşımında bir gün bu tür bir saç modeline sahip olacağını da belirtti. Bazı takipçileri, bunu asla yapmamasını söylerken bazıları da günün birinde kesinlikle yapması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Bir gün mutlaka

 

 

 

 

 

 

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