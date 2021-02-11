Bir gün mutlaka







TAKİPÇİLERİ ŞAŞIRDI

Portekizli model Sara Sampaio, bir peruk takarak çektiği selfie pozlarını sosyal medya sayfasından paylaştı. 29 yaşındaki Sampaio, kahküllü ve iki örgülü fotoğrafını "olmuş mu olmamış mı?" diye sorarak takipçileriyle paylaştı.





ARDI ARDINA YORUMLAR GELDİ

Ünlü modelin bu paylaşımına takipçilerinden farklı yorumlar geldi. Bazıları bu görüntünün ona hiç yakışmadığını belirtirken bazıları da tam tersine gayet güzel göründüğünü belirtti.





BİR GÜN BÖYLE BİR GÖRÜNTÜ HAYAL EDİYOR

Sampaio, paylaşımında bir gün bu tür bir saç modeline sahip olacağını da belirtti. Bazı takipçileri, bunu asla yapmamasını söylerken bazıları da günün birinde kesinlikle yapması gerektiği yönünde görüş bildirdi.