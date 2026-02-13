Model olmak için okulunu bırakınca ona ‘kafasız’ demişlerdi… Şimdi dünya adını ezbere biliyor!

Haberin Devamı

Adını artık dünyanın bildiği, başarılarla dolu kariyeriyle moda dünyasının en saygın isimleri arasına girmiş olan süper model gençlik yıllarında verdiği bu karar yüzünden nelerle karşılaştığını anlattı.

Cindy Crawford, kendi anlattığına göre model olmak için üniversiteden ayrıldığında “aptal” gibi muamele gördü.

Cindy Crawford, Illinois'te başarılı bir öğrenci olarak büyüdü, 1984'te DeKalb Lisesi'nin birincisi oldu ve Northwestern Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okumak için akademik burs kazandı.

Ancak 59 yaşındaki yıldız isim süper model olma hayalini gerçekleştirmek için üniversiteden başlar başlamaz ayrıldı ve bu da o günlerde acımasız eleştiriler almasına ve kötü sözler duymasına yol açtı.

Haberin Devamı

Crawford, verdiği son röportajda "İnsanlar bana hemen aptalmışım gibi davrandılar," dedi. "Aptal değildim."

Modellik kariyerine başlamadan önceki hali için "Büyürken, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk kadın başkanı olmak istiyordum. Sonra doktor ya da belki öğretmen olmak istedim. Şimdi bile kendimi böyle bir işte hayal edebiliyorum. Okulu çok seviyordum." diyen Cindy Crawford öğrencilik hayatı çok başarılı geçtiği için verdiği kararın herkesi çok şaşırttığını söylüyor.

Gözden Kaçmasın Hangisi annesi hangisi kızı! Ünlü model annesinin 30 yıllık efsane elbisesiyle kırmızı halıda Haberi görüntüle

Cindy Crawford’un başarılı öğrencilik hayatı geçmiş yıllarda MTV'nin House of Style programının bir bölümünde ele alınmış, Crawford, matematik takımında yer aldığını, Illinois Eyalet Bursu sahibi olduğunu, Ulusal Onur Topluluğu üyesi olduğunu ve öğrenci konseyinde çok aktif olduğunu ayrıntılarıyla anlatarak lise yıllığındaki fotoğraflarını göstermişti.

Haberin Devamı

"Benim zamanımda, manken olmanın aptallık olduğu yönünde korkunç bir varsayım vardı" diyen Crawford "Modellerin şimdi, o zamanlar gerçekten sahip olmadığımız bir şekilde sesleri var. Sosyal medya, modellere kim olduklarını ve sadece bir dergi kapağı olmadıklarını gösterme fırsatı verdi” sözleriyle modelliğe bakışın yıllar içinde nasıl değiştiğini de gözler önüne sermiş oldu.

Crawford önümüzdeki hafta 60 yaşına giriyor ve bunu "kucaklamaya" hazır. Yaş almak konusuna bakışını da "Herkes biraz güvensiz hissediyor. Hala yaş ayrımcılığının çok yaygın olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu zor ama aynı zamanda kendimizi çok eleştiriyoruz da. Bunun neden böyle olduğunu bilmiyorum ama yaşınız ne olursa olsun bunu aşmanız gerekiyor. Sadece bunu kabullenmeli, kendiniz olmalı ve başkalarının da kendileri olmasına izin vermelisiniz. Hepimizin daha az eleştirel olması gerekiyor." sözleriyle anlatıyor.

Haberin Devamı

Cindy Crawford, ikinci kocası Rande Gerber ile evlendikten sonra yıllarca çok çalıştıktan sonra şimdi emeklilik günlerinin tadını çıkarıyor ve “Kocamla hayatın tadını çıkarıyor ve yetişkin çocuklarımla birlikte olmanın keyfini sürüyorum” diyor.

27 yıllık evli çiftin 24 yaşlarındaki kızı Kaia Gerber de annesi gibi modellik mesleğini seçti. Ona ikizi kadar benzeyen Kaia da tıpkı annesi gibi kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor ve moda dünyasında onun gibi iz bırakacağa benziyor…