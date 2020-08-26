Model grubu üyelerinden 11 bin TL'lik dava
MODEL grubunun üyeleri Okan Işık ile Can Temiz, “Levla’nın Hikayesi” adlı albümde sözleşmeye aykırı davrandığı ve ödenmesi gereken gelir paylaşımını ödemediği iddiasıyla GNL Menajerlik Ses ve Müzik şirketine 11 bin liralık dava açtı.
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan dava dilekçesinde şu iddialara yer verildi: “Sözleşmeye göre albümün satış gelirleri hakkında Model grubuna bilgi verilecekti. Ayrıca yapımcı geliri 180 bin liraya ulaştıktan sonra elde edilen dijital ve sponsorluk dahil diğer her türlü gelirin yüzde 50’si yapımcı ve yüzde 50’si Model grubu arasında pay edilecekti. Ancak GNL Menajerlik şirketi, sözleşmeden kaynaklı ödeme yapma yükümlülüğüne rağmen Model grubuna herhangi bir ödeme yapmamıştır. Dava konusu alacağımız ancak uzman hesaplaması ile tespit edilebileceğinden şimdilik 11 bin liranın tahsilini talep ediyoruz.”
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