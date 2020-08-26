MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriModel grubu üyelerinden 11 bin TL'lik dava
GeriMagazin Model grubu üyelerinden 11 bin TL'lik dava
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 26.08.2020 - 07:51 | Son Güncelleme:

Model grubu üyelerinden 11 bin TL'lik dava

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Model grubu üyelerinden 11 bin TL'lik dava
Abone Olgoogle-news

MODEL grubunun üyeleri Okan Işık ile Can Temiz, “Levla’nın Hikayesi” adlı albümde sözleşmeye aykırı davrandığı ve ödenmesi gereken gelir paylaşımını ödemediği iddiasıyla GNL Menajerlik Ses ve Müzik şirketine 11 bin liralık dava açtı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan dava dilekçesinde şu iddialara yer verildi: “Sözleşmeye göre albümün satış gelirleri hakkında Model grubuna bilgi verilecekti. Ayrıca yapımcı geliri 180 bin liraya ulaştıktan sonra elde edilen dijital ve sponsorluk dahil diğer her türlü gelirin yüzde 50’si yapımcı ve yüzde 50’si Model grubu arasında pay edilecekti. Ancak GNL Menajerlik şirketi, sözleşmeden kaynaklı ödeme yapma yükümlülüğüne rağmen Model grubuna herhangi bir ödeme yapmamıştır. Dava konusu alacağımız ancak uzman hesaplaması ile tespit edilebileceğinden şimdilik 11 bin liranın tahsilini talep ediyoruz.”  

False
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle