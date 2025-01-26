Modanın patronu seçimini yaptı… ‘Senden iyisini bulamayız! Gel kapak kızımız ol’

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Bu süreçte de onu neredeyse birkaç günde bir katıldığı etkinliklerde görmeye alışkın olanları üzdü.

ARTIK BAMBAŞKA BİR YOL YÜRÜYECEK

İngiltere tahtının biricik varisi Prens William’la evlendiği günden beri dünyanın en göz önünde kadınları arasında olan ve tüm hayatını da buna göre yaşayan prenses için hayat artık bambaşka bir yöne girdi.

Kate Middleton İngiliz kraliyet ailesine katıldığı günden bugüne kendini bir moda ikonu olarak adeta baştan yarattı

Kate Middleton kanseri yendi ve ailedeki önemli konumunu yeniden canlandıracak etkinliklerde boy göstermeye başladı. Ancak bir yandan da artık tüm önceliği çocuklarına, kocasına ve ailesine vereceğinin, sağlığının en başta geleceğinin de altını çizdi.

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O SADECE BİR PRENSES DEĞİL HOLLYWOOD ÜNLÜLERİYLE YARIŞAN BİR YILDIZ

Dünyanın en ünlü ailesinin en sevilen üyesi olmasının gereği olarak bir yandan da sürekli olarak en güzel, en bakımlı ve en şık şekilde görülmek zorunda olan Kate Middleton William’la nişanlandığı günden beri adeta bir moda ikonu haline de geldi.

Kraliçelik yolunda ilerleyen güzel prenses şıklığını her zaman konuşturmayı biliyor, eski giysilerini tekrar tekrar kullansa da ikonluk statüsünden vazgeçmemeyi biliyor

Bunda elbette sahip olduğu imkanların büyük payı var. Dünyanın en kaliteli kumaşlarına, en özel tasarımlarına ve en büyük modacılarına ulaşma şansı olan Kate için bir moda ikonu olmak çok da zor değil…

BU SADECE BİR İMKAN MESELESİ DEĞİL

Ancak yıllar içinde adı “tutumlu prensese” çıkan Kate bir yandan da bir giydiğini bir daha giyen, eski elbiselerini terzilerin elinde bambaşka şekillere sokarak giyen, sadece birkaç aksesuar değişikliğiyle kendini baştan yaratan bir tarza da sahip.

Ve artık moda konusunda değme Hollywood yıldızlarına kafa tutan bir tarza, zevke ve gardıroba sahip. Özel durumlarda Hollywood yıldızlarıyla yarışan Kate gündelik tercihlerinde alelade markalardan basit elbiseler seçse bile bunu kendine yakıştırmayı biliyor

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MODANIN EN BÜYÜK İSMİ ONU SEÇTİ

Prensesin bu ünü tüm dünyada modanın en büyük otoritesi sayılan, tek yorumuyla bir giysiyi çok şık ya da tam tersi zevksiz olduğu şeklinde damgalayabilen, yılın en büyük moda şovu Met Gala’nın ve dünyanın en önemli moda dergisi Vogue’un patronu olan Anna Wintour'un da radarında.

Basına yansıyan iddialara göre Kate Middleton'a “küresel moda ikonu” rolünü sergilemesi için Vogue kapaklarında yer alması teklif edildi.





TEKLİFİ BİZZAT KENDİSİ YAPMIŞ

Hem de bu çağrı derginin genel yayın yönetmeni ve moda dünyasının en güçlü kadını olan Anna Wintour'dan Kate Medilleton’a bizzat yapıldı.

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Kate'in kendi fotoğrafçısını seçmesine, moda seçimlerinden sorumlu olmasına ve röportaj verip vermeyeceğine karar vermesine olanak tanıyacak olan teklifin geçtiğimiz günlerde yapıldığı söyleniyor.

Kate'in 2023'te Kore devlet erkanını karşılarken giydiği bu takım ve alışılmadık dekolteleri de çok ses getirmişti

Mail on Sunday'e konuşan bir kaynak, Bayan Wintour'un bir aracı vasıtasıyla Kate'e ABD ve İngiltere versiyonları da dahil olmak üzere küresel Vogue kapakları arasından seçim yapmasını teklif ettiğini söyledi.

TEKLİFİ KABUL EDERSE BU İLK OLMAYACAK

Kate Middleton Haziran 2016'da derginin 100. yıldönümünü kutlamak için İngiltere Vogue'un kapağında yer almıştı.

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Şimdilerde ise Kate Middleton’ın o ilk kapaktan bu yana çok yol kat ettiği ve zaten küresel bir moda ikonundan da çok daha fazlası haline geldiği konuşuluyor.





“MİLYONLAR İÇİN BİR ROL MODEL OLDU”

“Kansere karşı verdiği cesur mücadelenin yanı sıra üç küçük çocuğunu kamuoyunun gözü önünde yetiştirmesi onu milyonlar için bir rol model haline getirmiştir. Hikâyesi, onun yaşadıklarını yaşayan pek çok kadın için ilham kaynağı olacaktır” denen Kate Mİddleton için hangi kapaklarda yer alacağını kendisi seçecek ama derginin İngiltere ve ABD kapaklarında yer alması kesin deniyor.

Prensesin dergiye konuk olduğu 2016 yılındaki fotoğraflarını ünlü fotoğrafçı Josh Olins çekmişti