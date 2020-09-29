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Haber Giriş: 29.09.2020 - 09:07 | Son Güncelleme:

Modanın geldiği son nokta bu olmamalı!

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Modanın geldiği son nokta bu olmamalı!
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Asla homofobik değilim. Herkesin tercihine saygım sonsuz.

Ama bu kıyafeti, atleti, tulumu artık ne derseniz deyin moda yönünden ele alırsak; fantezi dışında giyildiğini düşünmek bile istemiyorum.
Gerçekten gördüğümden beri şoktayım.
Evet herkes her şeyi giymekte özgür ama bunun da bir sınırı olmalı.
Hiçbir erkeğe yakışacağını düşünmediğim bu modeli siz giyer veya giydirir misiniz?
Peki bunu giymiş birini yanınızda gerçekten ister misiniz?

Modanın geldiği son nokta bu olmamalı


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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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