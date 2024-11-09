Moda dünyasını yasa boğan haber: Bir döneme damgasını vuran ünlü model tatilde hayata veda etti... Birkaç ay önce evlenmişti

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İngiliz model Georgina Cooher ve kocası Nigel Smith bir süredir Yunanistan'ın Kos adasında bulunuyordu. Ünlü model aniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Onu muayene eden doktorlar durumunun ciddi olduğunu belirtip tıbbi olanakların daha iyi olduğu Girit adasına götürülmesi için bir hava ambulansı ayarladı.

Georgina Cooper, orada beş gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Ama yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayata veda etti. Ünlü modelin naaşı geçen hafta memleketi İngiltere'ye götürüldü.

Cooper, sadece 46 yaşındaydı.

COVID GEÇİRMİŞTİ, SAĞLIĞI TAM OLARAK DÜZELMEMİŞTİ

Georgina Cooper'ın eski menajeri Dean Goodman, İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada "Yunanistan'ı çok seviyordu. Kocası Nigel ile birlikte İngiltere'ye dönecekti. Ama orada trajik bir şekilde hayata veda etti" dedi.

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Menajeri, ünlü modelin Covid 19 hastalığına yakalandığı belirtip o zamandan bu yana tam olarak sağlığını kazanamadığını belirtti.

Ama onun söylediğine göre geleceğe dair bazı planları vardı.

13 YAŞINDAYKEN KEŞFEDİLMİŞTİ

Georgina Cooper, moda dünyası tarafından keşfedildiğinde henüz 13 yaşındaydı. Bundan iki yıl sonra Bon Jovi'nin bir video klibinde oynayarak bir anda kariyerinde önemli bir çıkış gerçekleştirdi.

1990'larda da moda dünyasının gözdelerinden biri haline geldi.

Özellikle ünlü fotoğrafçı Corinne Day ile yaptığı ortak çalışmalar, adının daha fazla duyulmasını sağladı. İkilinin bu çalışmaları Vogue başta olmak üzere ünlü dergilerin sayfalarını süsledi.

OĞLUNU BÜYÜTMEK İÇİN KARİYERİNİ BIRAKMIŞTI

Georgina Cooper, bir süre önce tek oğlunu büyütmek için kariyerine veda etmişi. Model, kendisi işleri nedeniyle saatlerini evinden uzakta geçirirken oğlu Sonny'nin yalnız kalmaması için böyle bir karar aldığını anlatmıştı o dönemde.

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Georgine Cooper, bu yılın haziran ayında Nigel Smith ile hayatını birleştirmişti. Daha sonra da balayı için Kos adasına gittiler. İngiltere'ye dönen çift, geçtiğimiz ekim ayının sonlarında da yine Kos adasına döndü.

Zaten Georgina Cooper da orada bulundukları sırada hastalandı ve birkaç gün sonra da hayata veda etti.

ÜNLÜ FİRMALARIN TANITIM YÜZÜYDÜ

Ünlü modelin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Fakat son yıllarda akciğer hastalıklarıyla boğuşanlar için düzenlediği yardım kampanyalarıyla konuşuluyordu.

Georgina Cooper, kariyeri sırasında Kate Moss'un yakın arkadaşlarından biriydi. Alexander McQueen, Burberry ve Stella McCartney markalarının tanıtım yüzü olarak da görev yaptı.

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Bunların yanı sıra Armani ve Versace gibi moda firmalarının da defilelerinde de sık sık podyuma çıkıyordu.

Georgina Cooper'ın en önemli özelliklerinden biri de ayrık ön dişleriydi. Aslında fiziksel görünümün ön plana çıktığı moda dünyasında bir kusur sayılan bu durum onu ilgi çekici ve karakteristik yüze sahip bir modele dönüştürdü.





Georgina Cooper, bu yılın haziran ayında Nigel Smith ile hayatını birleştirmişti.