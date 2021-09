Miss Turkey'de 'estetikli' güzel tartışması: 'Eskiden dişini yaptırsa elenirdi'

Yarın akşam tacının sahibini bulacağı, Miss Turkey 2021'de finale kalan 'kraliçe adayları' son yıllarda olduğu gibi güzelliklerinden çok estetik müdahale tartışmalarıyla gündeme geldi. Özellikle sosyal medya, güzellerle ilgili çok sayıda 'olumsuz' yorumla dolup taştı.

ŞARTLARI: HİÇ EVLENMEMİŞ OLMAK YETERLİ

"18-27 yaş aralığında ve hiç evlenmemiş olmak" şartı ile her genç kadının katılabildiği organizasyonla ilgili kamuoyundaki tartışmaları hurriyet.com.tr'ye yorumlayan 1994 Miss Turkey güzeli, ünlü isim Pınar Altuğ da 'yoğun estetikli güzelliğe' isyan edenlerin arasında.





"ESTETİK VARSA FİNALE KALAMAZDINIZ"

"Benim zamanımda, güzellik yarışmalarına katılanlar arasında bu tür dokunuşlar çok yaygın değildi" diyen Altuğ "Dolayısıyla bizim dönemimizde bu tarz konular yasaktı. Estetikliyseniz zaten ilk 20’ye kalamazdınız ama zaman geçiyor, hayat da değişiyor, bu nedenle yarışma kuralları da bu ölçüde esnemiştir diye düşünüyorum. Ancak ben hâlâ güzelliğin kocaman bir gülümsemede saklı olduğuna inanıyorum. Jüride olsaydım aradığım özellikler, kendine güvenli, aydınlık bir gülüş olurdu. Çünkü gerçekten yurtdışında da salt fiziksel özelliklere bakılarak seçim yapılmıyor. Eğitim, görgü, yabancı dil bilgisi ve biraz da genel kültür olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.





ARZUM ONAN: GÜZELLİĞİ, DOĞUŞTAN GELEN ÖZELLİKLERLE DEĞİL, BİLGİ VE EMEKLE İNŞA EDİN

Kendisi de Miss Turkey 2021 jürisinde bulunan, 1993'te "Miss Turkey" ve "Miss Europe" güzeli Arzum Onan ise güzelliğin aslında göreceli olduğunun altını çizdi.

Kimine göre fiziksel kimine göre ise zihinsel meziyetlerin ön plana çıktığını belirten Onan, estetik tartışmalarına girmekten ziyade gençlere şu tavsiyelerde bulundu: "Esas olan insanın doğuştan gelen özellikleriyle ayrıcalık bulması değildir. Geleceğini bilgi ve emekle inşa etmesidir. Aday gençlerin duygularını çok iyi tanıyorum. Bu süreç onları tüm bu saydığım duygularla tanıştıracaktır."

"BİR TEK MISS TURKEY KALDI DİĞERLERİ ZATEN REZALET"

1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı Erkan Özerman ‎ise işin farklı bir boyutuna dikkat çekti:

"Türkiye’de şu an güzellik yarışmaları rezalet. Ülkede elini sallasan mankenlik yarışmasına çarpıyor. Önüne gelen ödül dağıtıyor, parayı veren de ödülü alıyor. Miss Turkey özelinde yazılacak pek bir şey yok. Bu yarışma iyi veya kötü bir şekilde gidiyor. Miss Turkey kazanan Miss World ya da Miss Universe'e gidecek. Daha önceden bu kontakları sağlayan Özcan Sandıkçıoğlu yapmış kimse de alamamış elinden, şimdi de oğlu babasının mirasını aldı ve yarışmayı yapıyor. Bu yarışmada ‘mankenlik’ yarışmaları gibi rezaletler yok."





"ESKİDEN TAKMA DİŞ BİLE KABUL EDİLMİYORDU ŞİMDİ HEPSİ ESTETİKLİ"

Güzeller için "estetikli, estetiksiz" tartışmasından çok ülkedeki sayısız güzellik yarışmalarının eleştirilmeleri gerektiğini savunan Özerman şunları söyledi:

"Yarışmalar dejenere oldu artık. Eskiden takma dişleri olanları istemiyorlardı ama artık bunlar kalmadı. Modellik yarışmasıyla güzellik yarışması aynı şeyler değil. Güzellik tanrı vergisi. Modellik için güzelliğe gerek yok, elbiseyi güzel taşımam yeterli. Tanrı'nın işine kim karıştı? Estetik doktorları karıştı. Doğuştan güzel olanı seçmiyorlar artık. Ülkede yapılan 9 tane güzellik yarışması Türkiye’yi dejenere ediyor. 150 tane ödül var, artık her mesleğe ödül veriliyor. Bu ödüllerin çoğu da jüri tarafından değil organizatörlere ödenen para karşılığında oluyor. Parayı ödeyen ödülü alıyor. Sanki makbul bir şeymiş gibi ortalarda dolaşıyorlar ama bunlar hep para verilerek alınan ödüller. Türkiye yarışma konusunda ayıp rüzgarının altında geziyor. Ben de artık karar verdim hiçbir yarışma ödülünü kabul etmiyorum. Hak eden insanla para verenlerin bir aradığı bulunduğu sistem olur mu? Estetikle verilen ödül hak edilir mi sorusu işin lüksü oluyor, işin daha büyük rezaletleri varken..."





Keriman Halis Ece, 1932'de düzenlenen ilk Miss Turkey organizasyonunda, 19 yaşında birinci olmuş, aynı yıl Belçika'da düzenlenen Dünya Güzellik Yarışmasında da kraliçe seçilmişti.

GÜZELLİK UZMANI YORUMLADI: GÜZELLİK ANLAYIŞI DEĞİŞİYOR MU?

Eski çağlardan beri "İri göğüslü ve geniş kalçalı kadınların güzel kabul edildiğini ancak bu algının son yıllarda değiştiğini" belirten Güzellik Uzmanı Yasemin Fatih Amato da 'güzelliğin' tarihini anlattı:

RÖNESANSTAN GÜNÜMÜZE 'GÜZELLİK'

- "Örneğin Rönesans döneminde göğüsler küçüldü fakat kalçalar yine genişti. Günümüzün aksine beyaz ten değerliydi. Güzelliğin altın oranı ve simetri kavramları ilk bu yüzyılda ortaya atıldı"

- "19. yüzyılda ise ince bel moda oldu ve bu defa da kadınlar korselerin içine girdiler. 20. Yüzyılda ise o zamanın popüler aktrist ve modellerinin fiziksel özellikleri toplumun güzellik algısını oluşturdu. Bu balıketli, yuvarlak hatlı ve feminen Marilyn Monroe’den, sıfır beden Twiggy ve sonraları Kate Moss’a kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyordu."

HERKES BİRBİRİNE BENZİYOR!

- "Günümüzde ise giderek gelişmeye devam eden estetik sektörü sayesinde insanlar yüz ve vücutlarında beğenmedikleri pek çok noktayı düzeltebiliyorlar. Bu bazen tek tip bir görüntüye yol açan, sosyal medyadan takip ettikleri bir ünlünün fotoğrafı ile dermatolog ve plastik cerrahlara başvuran her yaştan kadın ve erkek var. Gösterdikleri fotoğraftaki kişinin dudağını, çekik kaşlarını veya badem gözlerini isteyebiliyorlar."

İŞTE GÜNÜMÜZÜN 'GÜZELLİK' ÖLÇÜLERİ

- "Günümüzde güzellik algısı ise uzun boy, sağlıklı ve fit bir vücut. Fazla büyük olmayan göğüsler ve geniş olmayan kalçalar. Biz onaylamasak da bronz ten. Bunun ötesinde iyi eğitimli, hayatın içinde kendi başına var olabilen, ayaklarının üstünde duran, aktif iş hayatı olan, özgüveni yüksek, hobileri olan, entelektüel kadınlar uzun vadede her zaman daha çok kabul görüyor ve yaş aldıkça da güzel kalmaya devam ediyorlar"

"BURUN ESTETİĞİ ARTIK ESTETİKTEN SAYILMIYOR"

"Burun estetikleri artık, estetik olarak kabul edilmiyor" diyen Güzellik Uzmanı Yasemin Fatih Amato şunları vurguladı:

- Eskiden magazin programlarına konu olan burun estetiği bugün çok normal sıradan bir işlem olarak görünüyor. Burada da bazı adaylarda bunu görüyoruz. Ayrıca elmacık kemiği ön plana çıkaran müdahalelerde sıkça görülüyor. Bu estetik tercihi genelde dişiliği ön plana çıkardığı için sıkça tercih ediliyor. Aynı şekilde dudak dolguları da dudağı ince olan adayların sıkça müracaat ettiği estetik müdahalelerden.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar 1983 yılında düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçilmiş fakat daha önce bir evlilik yaşadığı anlaşılınca tacı geri alınmıştı.

"GENİŞ KALÇA ARTIK YOK"

- "Bir dönem sıkça kadınların başvurduğu büyük göğüsler günümüzde daha az tercih edilir oldu. Adaylarda bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Aynı şekilde geniş kalça ve kalça estetiği de görülmüyor."

"ÇENE DOLGUSU İLE ÜÇGEN GÖRÜNÜM"

- "Çene dolgusu ile üçgen görünümlü güçlü yüz hatlarını da sıkça görüyoruz. Bu estetik biçimi de son yılların yükselen trendlerinden."

- "Estetik yaşının giderek düştüğünü biliyoruz. Burada aslında kişinin memnun olmadığı durumu iyileştirerek kişide temelde mutluluk yaratmak önemli. Ama görüyoruz ki standart güzellik algısına insanlar sıkıştırılıyor. Birisinin burnuna ya da dudağında bir ihtiyaç olmadığı halde sırf bu algı yüzünden işlem ya da işlemler yaptırılıyor. Sonuçta ortaya ne onları ne de dışarıdaki insanları mutlu eden bir sonuç çıkıyor. Dışarıda birbirine benzeyen bir sürü kız var oysa ki gerek genetik gerekse iklimsel şartlar vücudumuzda değişiklikler ortaya çıkarmıştır. Ve farklılıklarla biz güzeliz."

- "Yüzümüz aynı zamanda kimliğimizdir. Sürekli değişen bir kimlik ve ruhunuzla eşleşmeyen bir süreç sizi ne kadar sağlıklı yapar. O yüzden ünlü birinin kalçasını, dudağını, yüzünü örnek almak yerine ruhumuzu dinlemeliyiz."

