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Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu... İşte Türkiye'nin en güzel kızı

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#Miss Turkey 2024 Birincisi#Yarışma#Miss Turkey Kim Kazandı
Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu... İşte Türkiyenin en güzel kızı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 00:14

Türkiye’nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu. Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erbek gibi eski güzellerin jüri koltuğunda yer aldığı Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen oldu. 180 boyundaki kraliçe, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.

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Miss Turkey 2024 yarışmasında, yüzlerce aday arasından seçilerek finalist olan 20 güzel, birincilik tacı için podyuma çıktı. İstanbul Haliç'teki bir otelde düzenlenen final gecesinde, Miss Turkey adayları birincilik için yarıştı. Görkemli gecede, 2 numara ile yarışan İdil Bilgen, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. 

Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu... İşte Türkiyenin en güzel kızı

Türkiye'nin 2024 yılı tescilli güzeli seçilen Bilgen, Koç Üniversitesi tıp fakültesi mezunu.

Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu... İşte Türkiyenin en güzel kızı

MİSS TURKEY'DE DERECEYE GİREN 2. GÜZEL

Miss Turkey 2024 yarışmasında İkincilik ise Cemre Üker'in oldu.

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Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu... İşte Türkiyenin en güzel kızı

23 yaşındaki Ülker, ülkemizi Miss Supranational'da temsil edecek.

Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu... İşte Türkiyenin en güzel kızı

HALİÇ'TE GÖRKEMLİ GECE

Haliç'te düzenlenen Miss Turkey 2024 final gecesinde, jüriyi Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erbek gibi Türkiye eski güzelleri oluşturdu.

Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu... İşte Türkiyenin en güzel kızı

İşte yılın Miss Turkey 2024 20 finalisti...

Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu... İşte Türkiyenin en güzel kızı

1 NUMARA
Dila Maya Arı
Boy: 1.82
Yaş: 19
Nişantaşı Üniversitesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi

Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu... İşte Türkiyenin en güzel kızı

2 NUMARA
İdil Bilgen
Boy: 1.80
Yaş: 24
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu
Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu... İşte Türkiyenin en güzel kızı

3 NUMARA
Tuğçe Şahin
Boy: 1.83
Yay: 23
Marmara Üniversitesi Ekonometri mezunu
Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu... İşte Türkiyenin en güzel kızı

4 NUMARA
Aylin Molla
Boy: 1.79
Yaş: 22
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi
Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu... İşte Türkiyenin en güzel kızı

5 NUMARA
Merve Su İlhan
Boy: 1.80
Yaş: 22
Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi
Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu... İşte Türkiyenin en güzel kızı

6 NUMARA
Ece Çetin
Boy: 1.75
Yaş: 20
Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 3. sınıf öğrencisi
Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu... İşte Türkiyenin en güzel kızı

7 NUMARA
Fatime İnce
Boy: 1.76
Yaş: 28
Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans öğrencisi
Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu... İşte Türkiyenin en güzel kızı

8 NUMARA
Cemre Üker
Boy: 1.79
Yaş: 26
Paris School of Business Uluslararası Pazarlama & İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi
Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu... İşte Türkiyenin en güzel kızı

9 NUMARA
Melissa Öykü Yorulmaz
Boy: 1.73
Yaş: 23
Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu
Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu... İşte Türkiyenin en güzel kızı

10 NUMARA
Zeynep Ece Sarı
Boy: 1.75
Yaş: 20
İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü 1. sınıf öğrencisi
Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu... İşte Türkiyenin en güzel kızı

11 NUMARA
Candan Şeviktürk
Boy: 1.73
Yaş: 21
Universita Degli Studi Di Torino Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk 4. sınıf öğrencisi
Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu... İşte Türkiyenin en güzel kızı

12 NUMARA
Ayşe Sena Şeref
Boy: 1.72
Yaş: 25
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi
Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu... İşte Türkiyenin en güzel kızı

13 NUMARA
Aycan Nur İnce
BOY: 1.72
YAŞ: 26
Universita Degli Studi Di Bergamo İnsan Bilimleri ve Yeni Refah Bölümü 1. sınıf doktora öğrencisi
Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu... İşte Türkiyenin en güzel kızı

14 NUMARA
Selin Şahin
Boy: 1.70
Yaş: 27
Universite Claude Bernard Lyon 1 Institut De Pharmacie Industrielle De Lyon, İlaç Geliştirme ve Üretimi yüksek lisans mezunu
Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu... İşte Türkiyenin en güzel kızı

15 NUMARA
Ezgi Güngör
Boy: 1.74
Yaş: 30
Mozarteum University Centre De Perfeccionament Palau De Les Arts Opera Bölümü mezunu
Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu... İşte Türkiyenin en güzel kızı

16 NUMARA
Tuğçe Gündoğan
Boy: 1.75
Yaş: 26
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü mezunu
Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu... İşte Türkiyenin en güzel kızı
17 NUMARA
Didem Güngör
Boy: 1.77
Yaş: 25
Technical University Dortmund Biyoloji Mühendisliği Bölümü son sınıf, Ekonomi Bölümü son sınıf öğrencisi
Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu... İşte Türkiyenin en güzel kızı

18 NUMARA
Nilsu Sepken
Boy: 1.78
Yaş: 26
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu
Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu... İşte Türkiyenin en güzel kızı

19 NUMARA
Çağla Şen
Boy: 1.78
Yaş: 25
Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu
Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu... İşte Türkiyenin en güzel kızı

20 NUMARA
Melisa Saran
Boy: 1.82
Yaş: 20
Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi



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#Miss Turkey 2024 Birincisi#Yarışma#Miss Turkey Kim Kazandı

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