Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu... İşte Türkiye'nin en güzel kızı

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Miss Turkey 2024 yarışmasında, yüzlerce aday arasından seçilerek finalist olan 20 güzel, birincilik tacı için podyuma çıktı. İstanbul Haliç'teki bir otelde düzenlenen final gecesinde, Miss Turkey adayları birincilik için yarıştı. Görkemli gecede, 2 numara ile yarışan İdil Bilgen, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi.

Türkiye'nin 2024 yılı tescilli güzeli seçilen Bilgen, Koç Üniversitesi tıp fakültesi mezunu.

MİSS TURKEY'DE DERECEYE GİREN 2. GÜZEL

Miss Turkey 2024 yarışmasında İkincilik ise Cemre Üker'in oldu.

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23 yaşındaki Ülker, ülkemizi Miss Supranational'da temsil edecek.

HALİÇ'TE GÖRKEMLİ GECE

Haliç'te düzenlenen Miss Turkey 2024 final gecesinde, jüriyi Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erbek gibi Türkiye eski güzelleri oluşturdu.

İşte yılın Miss Turkey 2024 20 finalisti...

1 NUMARA

Dila Maya Arı

Boy: 1.82

Yaş: 19

Nişantaşı Üniversitesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi



2 NUMARA

İdil Bilgen

Boy: 1.80

Yaş: 24

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu



3 NUMARA

Tuğçe Şahin

Boy: 1.83

Yay: 23

Marmara Üniversitesi Ekonometri mezunu



4 NUMARA

Aylin Molla

Boy: 1.79

Yaş: 22

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi



5 NUMARA

Merve Su İlhan

Boy: 1.80

Yaş: 22

Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi



6 NUMARA

Ece Çetin

Boy: 1.75

Yaş: 20

Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 3. sınıf öğrencisi



7 NUMARA

Fatime İnce

Boy: 1.76

Yaş: 28

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans öğrencisi



8 NUMARA

Cemre Üker

Boy: 1.79

Yaş: 26

Paris School of Business Uluslararası Pazarlama & İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi



9 NUMARA

Melissa Öykü Yorulmaz

Boy: 1.73

Yaş: 23

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu



10 NUMARA

Zeynep Ece Sarı

Boy: 1.75

Yaş: 20

İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü 1. sınıf öğrencisi



11 NUMARA

Candan Şeviktürk

Boy: 1.73

Yaş: 21

Universita Degli Studi Di Torino Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk 4. sınıf öğrencisi



12 NUMARA

Ayşe Sena Şeref

Boy: 1.72

Yaş: 25

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi



13 NUMARA

Aycan Nur İnce

BOY: 1.72

YAŞ: 26

Universita Degli Studi Di Bergamo İnsan Bilimleri ve Yeni Refah Bölümü 1. sınıf doktora öğrencisi



14 NUMARA

Selin Şahin

Boy: 1.70

Yaş: 27

Universite Claude Bernard Lyon 1 Institut De Pharmacie Industrielle De Lyon, İlaç Geliştirme ve Üretimi yüksek lisans mezunu



15 NUMARA

Ezgi Güngör

Boy: 1.74

Yaş: 30

Mozarteum University Centre De Perfeccionament Palau De Les Arts Opera Bölümü mezunu



16 NUMARA

Tuğçe Gündoğan

Boy: 1.75

Yaş: 26

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü mezunu



Didem Güngör

Boy: 1.77

Yaş: 25

Technical University Dortmund Biyoloji Mühendisliği Bölümü son sınıf, Ekonomi Bölümü son sınıf öğrencisi



18 NUMARA

Nilsu Sepken

Boy: 1.78

Yaş: 26

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu



19 NUMARA

Çağla Şen

Boy: 1.78

Yaş: 25

Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu



20 NUMARA

Melisa Saran

Boy: 1.82

Yaş: 20

Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi









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