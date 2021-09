Miss Turkey 2021 güzelleri gelecek planlarını anlattı!

Haberin Devamı

DİLARA KORKMAZ

AĞLAMAYA BİLE FIRSATIM OLMADI

◊ Şu an kendini nasıl hissediyorsun?

- Heyecanım, mutluluğum çok yüksek. İnsanları gururlandırdığım için mutluyum. Annemin gözünde o gururu gördüğüm için mutluyum. Daha kendimle baş başa kalamadım.

◊ Yarışma sonrası senin için daha yoğun geçiyor öyleyse...

- Sürekli çekimler oluyor. Tacım verildikten sonra hemen kıyafet provası oldu, çekimler yaptık. Sonra “Ben bir kulise geçip ağlayabilir miyim?” dedim. Orada da iki hanımefendi vardı “Fotoğraf çektirebilir miyiz?” dedi. “Ağlamak istiyorum” dedim, “Yok yok fotoğraf çektirelim” dediler. Gözyaşımı sildim, poz verdim. Ağlamaya bile fırsatım olmadı diyebilirim.

◊ Birinciliği bekliyor muydun?

- Eşsiz bir ruha sahip olduğumu düşünüyorum. Bunu eğer yüzüme, gözlerime, bedenime yansıtabildiysem ne mutlu bana. Öyle de olmuş ki o yüzden şu an buradayım. Birincilik beklemiyordum. Fakat bunu yansıtabilmişim.

◊ Eşsiz ruhtan kastın ne?

- Kendimle çok barışığım. İçim şu an sizinle konuşurken bile kıpır kıpır. Bu bir mutluluk. Yapacağım her işle alakalı heyecanı, pozitif enerjisi olan bir insanım. O yüzden de eşsiz olarak kendimi tanımlıyorum.

◊ Yarışmaya katılmaya nasıl karar verdin?

- Kafamda kurduğum planları gerçekleştirdim. Yüksek lisansı kazandım. İngilizce eğitimleri tamamladım. Kendi markamı kurmak istedim, onu hallettim. Çizdiğim kıyafetleri tasarlıyorum. Aslında hiçbir eğitimim yok.

Çizimlerimi yaptım ve sonra dedim ki “Bunları neden hayata dökmeyeyim. Bir deneyim olur. Belki ileride çok iyi bir tasarımcı olurum.” 4 tane kıyafet çıkardım. Sonra dedim ki “Şimdi ne yapacaksın Dilara?”. Miss Turkey’ye katılmaya karar verdim.

Miss Turkey birincisi Dilara Korkmaz, 23 yaşında ve 1.77 boyunda. Ülkemizi Miss World’de temsil etmeye hazırlanan Dilara Korkmaz, “Eşsiz bir ruha sahip olduğumu düşünüyorum. 3 ayda 10 kilo verdim. Yapılan yorumları dikkate almıyorum. Torpil kelimesinin kullanılmasını jüriye saygısızlık olarak görüyorum. Benim en büyük şanslarımdan birisi kesinlikle ailem” dedi.

3 AYDA 10 KİLO VERDİM

◊ Ablanız Dilay Korkmaz da eski Türkiye dördüncü güzellerinden. Onun da etkisi oldu mu?

- Onun etkisi oldu tabii ama ben uygun zamanı bekledim.

◊ Yarışmaya hazırlık sürecinden biraz bahsedebilir misin?

- 3 ay içinde 10 kilo verdim. 64 kilodan 54 kiloya düştüm. Özel hoca eşliğinde çalıştım.

◊ Sosyal medyayı aktif kullar mısın?

Ara ara dönemlerim oluyor. Aktif kullanıyorum sonra özel hayatı sürekli orada paylaşmak bana mantıklı gelmiyor.

◊ Yapılan yorumları tek tek okur musun? Yarışma sonrası olumsuz yorumlar da yapıldı...

- Böyle bir vaktim yok. Yorumları o kadar dikkate almıyorum. Çok saygın jüri üyeleri beni seçmiş ve bunu layık görmüş. Hepsi birbirinden saygın ve değerli insanlar.

◊ Daha çok ablanın torpili olduğu yönde eleştiriler vardı. Senin bu eleştirilere yorumun ne olur?

- Bu torpil kelimesi benim şahsıma edilmiş gibi görmüyorum. Çünkü beni seçen bir jüri var. Ben kendimi seçmedim ki. Ve dediğim gibi birbirinden saygın isimlerin olduğu yerde torpil kelimesinin kullanılmasını jüriye saygısızlık olarak görüyorum.

CEMRENAZ TURHAN

BENİ CANSU DERE’YE BENZETİYORLAR

◊ Birinciliğe bu kadar yaklaşmışken ikincilik bir hayal kırıklığı oluşturdu mu?

- Asla böyle düşünmedim. Aksine bence burada birinci, ikinci, üçüncü yok. Bizim aldığımız sıfatlar önemli. Benim için Miss Turkey Universe unvanını almak büyük bir gurur.

◊ Yarışmaya katılma fikri nasıl oluştu?

- Çocukluğumdan beri hep bir tavsiye vardı. Annem öğretmen, babam doktor. Bizim ailemizde akademik kariyer biraz önemli. O yüzden akademik hayatıma öncelik verdim. Lisans eğitimimin sonuna geldim ve neden olmasın dedim. Konunun buraya geleceğini açıkçası tahmin etmiyordum. (Gülüyor)

◊ Daha önce modellik yaptın mı?

- Sektörde çok yeniyim. Hiç tecrübem olmadı. Ama voleybol oynuyorum, takım sporunun getirdiği bir şey de olabilir; sahnede paniklemiyorum. Aslında yapmam gereken meslek buymuş.

◊ Yarışma sonrası hayatında ne gibi değişimler oldu?

- İliklerime kadar bunu hissediyorum. Çünkü dehşet bir yoğunluğun içine düştüm. Çok yabancı olduğum bir şey. Sürekli çekim, röportaj oluyor. Saç, makyaj yapılıyor. Normal hayatımda makyaj yapmak istemeyen bir insanım. Güzel bir deneyim oluyor.

Miss Turkey ikincisi Cemrenaz Turhan, 23 yaşında ve 1.82 boyunda. Ülkemizi İsrail’de düzenlenecek olan Miss Universe’te temsil edecek. Bahçeşehir Üniversitesi’nde İşletme Mühendisliği son sınıf öğrencisi.

◊ İşaret dilini biliyorsunuz. Bunu öğrenmenizin özel bir sebebi var mı?

- İşaret dili konuşmayı üniversitede öğrendim. Okulda bir arkadaşım seçmeli ders olarak almıştı ve çok memnundu. Biz de alalım dedik. Üniversitede severek çalıştığım tek dersimdi diyebilirim.

◊ Oyunculuk gibi hayalleriniz var mı?

- Neden olmasın... Kariyer hedeflerimde kendi mesleğimi yapmak da var. Hayatın getirdiği şeyleri yaşamak istiyorum biraz.

◊ Sizde biraz sanki Cansu Dere havası sezdim.

- Cansu Dere’ye benzetiyorlar. Bir fotoğrafımda ben de çok benzettim.

◊ Ülkemizi İsrail’de düzenlenecek Miss Universe’te temsil edeceksin. Heyecanlı mısın?

- Miss Turkey sürecinde bu kadar heyecanlı değildim. Şu anda gerçekten İsrail dedikçe kalbim kıpır kıpır oluyor. İnşallah en iyi şekilde temsil edeceğim. Başaracağıma inanıyorum.

ŞİRA SAHİLLİ

ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİM BİR ŞEY YOK

◊ Şira’nın anlamı nedir?

- Yıldız demek. Asıl hikayesi babam She-Ra ve He-Man çizgi filmlerindeki bir karakteri seviyor. Güçlü bir karakter. Babam da “Sarışın ve renkli gözlü kızım olursa ismi Şira olsun” demiş.

◊ Sen de güçlü bir kadın mısın?

- Benim yetiştirilme tarzımda bu var. Kız narin kalsın değil de “Kız da yapar, kız da yapmalı” düşüncesi bizim ailemizde ön plandaydı. Üstesinden gelemeyeceğim bir şey yokmuş gibi hissediyorum.

◊ Nasıl bir ailede büyüdün?

- Büyük bir ailede yetiştim. Kadın-erkek eşitliğine inanan bir ailem var.

◊ Öyleyse ailen yarışmaya katılmanı desteklemiştir.

- Evet. Ailem bu konuda hep arkamda oldu. Küçüklükten beri annemin eşyalarını, makyaj malzemelerini alırdım. Evin içinde podyumdaymış gibi yürürdüm. Kardeşimi de karşıma koyar beni değerlendirmesini isterdim. Ayna karşısına geçer dizideki sevdiğim karakterin rolüne bürünürdüm. Bayılma taklidi yapardım.

Miss Turkey üçüncüsü Şira Sahilli, 21 yaşında ve 1.78 boyunda. Beykent Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği okuyan Şira Sahilli, ülkemizi Polonya’da düzenlenecek olan Miss Supranational’da temsil edecek.

◊ Oyunculuk yeteneği doğuştan...

- Lisede okurken tiyatro yaptım. İstanbul’a geldiğim zaman da birkaç defa modellik. Oyunculuk ve modelliği seviyorum. Başarılı olmak istiyorum.

◊ Miss Turkey’de aldığın üçüncülük seni hayallerine ne kadar yaklaştırdı?

- Aldığımız dereceler çok da önemli değil. Sonuçta her türlü ülkemizi yurtdışında temsil edeceğiz. Hâlâ hayallerime sımsıkı bağlıyım. Hedefim Türkiye’yi yurtdışında en iyi şekilde temsil etmek. Sonrasında eğitimlerle sektöre adım atmak. Polonya’da Miss Supranational’da ülkemizi temsil edecek olmak mutluluk verici. Beklentim çok yüksek. Ben de yapabileceğime inanıyorum.

Bu bölümde güzelleri daha iyi tanımak için kısa sorular sorduk.

BENİ TANI

DİLARA KORKMAZ

Tuttuğun takım: Beşiktaş

Burcun: Yengeç

En sevdiğin renkler: Pembe

En sevdiğin yemekler: İskender, hamburger, yaprak sarması

En büyük korkun: Yer altında mahsur kalmak

En mutlu hissettiğin an: Birinci seçildiğim an

En sevdiğin şehir: Ankara

Dinlediğin müzikler: Her tarz dinlerim. 90’lar çok severim.

Asla yapmam dediğin şey: Dilara’nın benliği haricinde hareket etmem.

Olmazsa olmaz 3 eşyan: Dudak nemlendirici, cep telefonum ve cüzdanım.

CEMRENAZ TURHAN

Tuttuğun takım: Fenerbahçe

Burcun: Yengeç

En sevdiğin renkler: Mor ve saks mavisi

En büyük korkun: Korkum yok.

En mutlu hissettiğin an: Üniversiteyi kazandığım an.

En sevdiğin şehir: Eskişehir

Dinlediğin müzikler: Çok büyük bir Sagopa Kajmer ve Beyoncé hayranıyım.

Asla yapmam dediğin şey: Böyle katı kurallarım yok.

Olmazsa olmaz 3 eşyan: Dudak nemlendirici, törpü ve parfüm.

ŞİRA SAHİLLİ

Tuttuğun takım: Fenerbahçe

Burcun: Kova

En sevdiğin renkler: Lila

En büyük korkun: Böcekten ve yalnız kalmaktan korkarım.

En mutlu hissettiğin an: 15 yaşında babamla kutladığım doğum günü.

En sevdiğin şehir: İstanbul

Dinlediğin müzikler: Bu aralar biraz caza taktım.

Asla yapmam dediğin şey: Kimsenin hakkına girmek istemem.

Olmazsa olmaz 3 eşyan: Dudak nemlendirici, kaş şekillendirici ve su.