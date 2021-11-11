Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz kimdir? Elif Yılmaz canlı yayında Yalçın Dümer'den oyunculuk dersi aldı!

Haberin Devamı

Miss Fashion 2020 güzeli olan Elif Yıldız, Dubai'de gerçekleşecek güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor. Dubai öncesi 2. Sayfa programının konuğu oldu. Canlı yayında hedeflerinden bahseden Elif Yılmaz, üç kız bir müzik grubu kurduklarını ve Spice Girls'den ilham aldıklarını söyledi. Bir diğer amacının de oyunculuk yapmak olduğunu söyleyince., diğer konuk ünlü oyuncu ve şimdilerde oyunculuk eğitimi veren Yalçın Dümer ile doğaçlama bir sahne gerçekleştirdiler. Yalçın Dümer, Elif Yıldız'ın diksiyon eğitimi alması gerektiğini ve diksiyonunun yeterli olmadığını söylerken, ikilinin konuşmaları izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.

ELİF YILMAZ KİMDİR?

Elif Yılmaz, 1997 yılında Adana’da doğmuştur.

2020 yılında düzenlenen Miss and Mr. Fashion TV 2020 güzellik yarışmasına katılmıştır. Pek çok yarışmacının arasında birinci seçilmiş ve büyük bir başarı elde etmiştir.

Yarışmadan sonra verdiği röportajda pek çok oyunculuk teklifi aldığını belirten Elif Yılmaz, amacının ünlü bir oyuncu değil, iyi bir oyuncu olmak istediğini belirtmiştir.

Haberin Devamı

Üç kızdan oluşan yeni bir müzik grubu kurduklarını söyleyen Elif Yılmaz, önecelikli olarak oyunculuk mu müzik hayatına mı devam edeceğine henüz karar vermediğini ifade ediyor.

Elif Yılmaz bir dönem Kanal D Magazin programının da sunuculuğunu yapmıştır.