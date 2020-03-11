'Miss And Mr Fashion TV 2020 Turkey' birincileri belli oldu

Özge Ulusoy ile Saruhan Hünel’in sunuculuğunu üstlendiği, Fashion TV Türkiye temsilcisi Enis Onat’ın organize ettiği yarışmanın jüri üyeleri arasında Fatih Ürek, Emre Karayel, Mert Altınışık, Cihan Nacar, Ferruh Karakaşlı, Emel Yıldırım, Pınar Bent, Tümay Özokur gibi isimler yer aldı. Oyuncu Emre Karayel, yarışmacıları seçerken zorlandığını söyledi ve ekledi “Ben güzelden anlarım.”





Gecede Gökcan Sanlıman ve Meltem Yaman da mini konser verdi. Yarışmanın finalinde Elif Yılmaz “Miss Fashion TV 2020 Turkey”, Mert Özcan ise “Mr Fashion TV 2020 Turkey” ünvanı ile taç giydi. Elif Yılmaz ülkemizi “Miss Fashion TV World 2020” uluslararası yarışmasında temsil edecek.



Yılmaz, aynı zamanda oyuncu olduğunu ve yakında ilk sinema filminin vizyona gireceğini söyledi.