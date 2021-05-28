MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi?
GeriMagazin Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 28.05.2021 - 13:43 | Son Güncelleme:

Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi?

Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde Mısırlı Milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıklamıştı. Evlilik hazırlığı yapan Subaşı'nın son paylaşımı 'hamile' dedikodularını alevlendirdi.

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile uzun zamandır aşk yaşayan Şeyma Subaşı birlikteliklerini evlilikle taçlandıracaklarını açıklamıştı.

Düğün hazırlıklarına başlayan çift bir yandan da dünyayı gezmeye devam ediyor. Amerika, Bali, Dubai ve son olarak da Ibıza'ya giden çift aşk kareleriyle adından söz ettiriyor.

Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi

ELİYLE KAPATTI

Sosyal medyada 3.2 milyon takipçisi olan Subaşı son paylaşımıyla çok konuşuldu. Her pozunda eliyle karnını gizlemeye çalışan Subaşı'nın bu hareketi dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Şeyma Subaşı'nın takipçileri; "Hamile sanırım", "Göbek çıkmış", "Hamile gibi", "Kesin hamile", "Kilo da almış", "Hamile, el sürekli göbekte" şeklinde yorumlar yaptı.

Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi

Bebek iddiaları karşısında sessizliğini koruyan Subaşı geçtiğimiz günlerde, ' “Ben eşsizim, çok özelim. Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum. Tanrı da bana bunu verdi. O benim hak ettiğimin en iyisi. Seni seviyorum Meedo.” paylaşımıyla sevgilisine olan aşkını dile getirmişti.

Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi

 

Subaşı, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda, Mohammed Alsaloussi ile düğünlerine katılacak misafirler için davetiye listesi yaptıklarını ve çok heyecanlı olduğunu açıklamıştı.

 

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi