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Haber Giriş: 26.04.2020 - 13:57,Son Güncelleme:

Miray Daner: Yalın'a aşıktım

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Miray Daner: Yalın'a aşıktım
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Berker Güven, YouTube’daki programına eski dizisi ‘Vatanım Sensin’deki rol arkadaşı Miray Daner’i konuk etti. Çocukluk yıllarında Yalın’a aşık olduğunu, şarkılarını ezbere bildiğini söyleyen Daner, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kanal D’deki ‘Zalim İstanbul’un ‘Nedim’i Berker Güven, YouTube’daki programına eski dizisi ‘Vatanım Sensin’deki rol arkadaşı Miray Daner’i konuk etti. 21 yaşındaki oyuncu, “En sevmediğin özelliğin ne?” sorusuna “Herkese çabuk güveniyor olmam. Bu tarafımı törpülemeye çalışıyorum” yanıtını verdi. Sonra ekledi:

“Anlayışsız insanlara, empati yoksunlarına, hep kendini düşünen çıkarcı ve egoistlere tahammül edemiyorum.”

Miray Daner şu açıklamaları yaptı:

“Hayat mottom; Bob Marley’in ‘Yaşadığın hayatı sev. Sevdiğin hayatı yaşa’ sözü.”
“Çocukken popçu Yalın’a hayrandım, dahası ona aşıktım.”
“Karantina günlerinde evde kendi kendime dans ediyorum, şarkı söylüyorum, yeni yemek tarifleri öğreniyorum ve bol bol kitap okuyorum.”
“Oyuncu olmasaydım, psikoloji eğitimi almak isterdim.”

 

 

 

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